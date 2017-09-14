RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:08

  ЛАД написав:Больше миллиона "ждунів" в одном только Харькове не забагато?

Хто і як їх рахував? Соловйов і Скабєєва?
Як же ЗСУ вдалося випиzdувати ворога з Харківщини, якщо там "понад мільйона ждунів" лише у місті?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:10

  ЛАД написав:
Дополнено в 20:43. Три человека погибли в результате атаки тремя БпЛА типа «Герань-2» на пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, беспилотники ударили по поезду вблизи села Языковое Барвенковской громады. Два попадания зафиксировали возле состава, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде было более 155 пассажиров.

Дополнено в 22:02. Фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/27/shahedami-atakovala-rf-poezd-na-harkovshhine-voznik-pozhar-raneny-passazhiry/

понять и простить?
Прохожий
 
Повідомлень: 14274
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:12

  ЛАД написав:Надо продолжать воевать!

Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6107
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:15

  ЛАД написав:
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027
ВВП
рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року
2022___5191028_______161990
2023___6537825_______181220____19230_____________11.9%
2024___7658659_______190740_____9520______________5.3%
То як ріст ВВП є чи ти осліп?
При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився
2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації?
Чи в тебе також
нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше).
Офигительный рост экономики! Страна процветает!
Надо продолжать воевать!
С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Я якось не зрозумів
Це ми напали чи на нас напали?
Якщо на нас
То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано?
Як бачимо я не помилився з ладом..
йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ....
І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...

ПС
До речі прикинь
Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році?
190740/30=6358
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27858
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:21

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:путін - ТОП 3 світових лідерів розсмішив. тоді вже "торпеда" на побігушках в Сі...

Саме так. По військовому потенціалу це ТОП3 країни/лідери в світі. У тебе хто ТОП3?

бачиш, вже по військовому потенціалу. тепер давай подивимось на військовий потенціал - друге місце Раші чим обумовлено? стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює. виявляється плутоній теж треба регулярно оновлювати чи щось таке. власні наработки Раші або не літають, або вибухають прям в шахті.

а якщо без ЯЗ. США зрозуміло, там руські навіть на рипаються. Китай. Індія. Франція та Великобританія - навіть цікаво. за рахунок кількості Раша звісно більша, за рівнем технологічності зброї - далеко позаду. але це треба занурюватися в озброєння, це вже до профільних експертів. та навіть Туреччина - не певен, що без ЯЗ Раша вивезе. тому без ЯЗ Раша далеко не в ТОП 3 навіть по військовому потенціалу. зараз Німеччина трошки "розправить плечі" - Ворошилов з Буденным починають крутитися... :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11488
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:26

  fler написав:
  ЛАД написав:Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?

А де б ми були, якби у нас не відібрали ЯЗ та іншу зброю?


у ЛАДа вибіркова пам'ять і зір (то бачить , то не бачить російських солдат в Криму і Донбасі у 2014)

Чому "демократ" Єльцин розпочав війну з Грузії (по класиці, оголосивши громадянською війною)-в Кремлі Шеварнадзе призначили таким собі Захарченко, грузинських крадіїв в законі налякали отжимом бізнеса (якщо вони не організують усунення законної влади -Гамсахурдія)
Кремль дав гроші вора в законі, які "створили" опозіційні банди Мхедріоні

«Мхедріоні» — воєнізоване угруповання в Республіці Грузія, відоме своєю гучною участю в громадянській війні в Грузії та війні в Абхазії. Заснована в 1989 році злодієм-в-законі Джабою Іоселіані організація відіграла вирішальну роль державному перевороті в Грузії та усуненні 1-го президента Грузії Звіада Гамсахурдіа та приходу до влади комуніста Едуарда Шеварднадзе


ніякої громадянської війни в Грузії не було, так само як в Україні на Донбасі (ДНР/ЛНР -це прокси республіки на російські гроші , за підтримкою російської зброї)

чи могла бути Україна на місті Грузії у 1993р? ні не могла, бо мала ядерну зброю і другу армію в Європі після рф.
Є архівне відео (вчора викладав) речь Єльцина в Казахстані, де він каже про СНГ, ядерну зброю і 11млн "рускоговорящих" на 52 млн, натякає про захист руське
prodigy
 
Повідомлень: 13167
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:27

  Hotab написав:

которые все током ампер так 20 начнут заряжать "до полного" за два часа



Як завжди говорить по те, чого не бачив в очі.
«Током 20» це подається потужність в 1 кВт на батарею 48В. На 24В відповідно ще вдвічі менше .

я не электрик , але 220Вх16А= 3,5 кВт х3ф = 10,5,
практически все квартиры на одной фазе, кроме тех где нету газа
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 28 січ, 2026 18:31, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:28

цікаво чи ладам це підходить...

У Бродах громада вночі готувала теплі обіди для рятувальників, які безперервно працювали над ліквідацією наслідків атаки рф 27 січня. Про це повідомила Бродівська міська рада.

Колективи дитячих садків та закладів освіти вночі виходили на роботу, щоб зранку передати рятувальникам теплу їжу. Зокрема, вони пекли булочки, готували голубці, відбивні, котлети, гарячі обіди та вечері для тих, хто працював у диму, холоді та напрузі.

«Ці теплі булочки в руках рятувальника - мовчазне «дякуємо» за вашу роботу, знак поваги, людяності і доказ того, що ми разом», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Через атаку ворога на Львівщині скасували навчання у школах і закликають зачинити вікна

Крім освітян, до допомоги долучилися підприємці та волонтери — вони привозили воду, їжу та інші необхідні речі, а також пропонували приміщення з теплом та інтернетом для роботи і відпочинку.

Нагадаємо, що 27 січня росія атакувала об’єкт інфрастуктури в Бродах на Львівщині.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27858
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:33

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й в чому РФ ефективна у ведінні війни - Донбас за 4 роки? (не змогла). яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?

Ще один відірваний від реальності. Електрики де немає - в Москві чи Києві? Де люди мерзнуть - в Москві чи Києві? Де людей лапають на вулицях щоб послати на війну - в Москві чи Києві?
Не взяли Донбас за 4 роки. А ми багато взяли за 4 роки?
Погані у них літаки/танки? А ми виготовляємо прям класні власні літаки/танки.
У нас 85% комплектуючих для дронів йдуть з Китаю - це зашибісь яка ефективність. прям вершина ефективності.

Чи як ти міряєш "ефективність"?
Не програли - значить ефективні. :D Ну ок. Якщо так міряти - то ми звичайно ми суперефективні. Але це 100% суб'єктивна оцінка. Ще "Київ за 3 дні" не забудь!

те, що Раша ефективна в терорі - я навіть не сперечаюсь. але коли населення без світла та тепла - це військова ефективність Раші? ще раз розсмішив. це з приводу ефективності Раші.

ти з чого почав - "дає серйозну перевагу РФ над Заходом". чого ти порівнюєш з Україною? ще раз повторю запитання - яка перевага РФ над Заходом, можна дізнатися?

здивую тебе, але відсоток комлектуючих, які йдуть з Китаю, гадаю в нас та на Раші - приблизно однаковий.

що таке ефективність? війна в Іраку наприклад. знову ж повторю, - якби не стратегічна ЯЗ, з Рашею було б щось схоже. а зараз завдяки України навіть залишки танків на Раші скінчились - а їх теж свого часу рахували для розрахунку військового рівня.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11488
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:35

Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»

Танкери без належних документів або з подвійними прапорами визнаватимуть судами без державної належності

Чотирнадцять європейських держав оголосили про закриття Балтійського моря для суден російського «тіньового флоту», які використовуються для обходу санкцій та становлять загрозу безпеці судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.


До ініціативи приєдналися Велика Британія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція.

У документі наголошується, що країни стикаються з новими безпековими викликами через зростання втручання в європейських водах, особливо в Балтійському морі. Зазначається, що дії, які походять з Російської Федерації, погіршують безпеку міжнародного судноплавства та створюють ризики для всіх суден у регіоні.

навіть не минуло 4 роки :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 13167
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
