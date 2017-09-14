RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:34

барабашов
А где ты, вгодованый кабан з погонами и ВОСом?

Судя по неадекватности, то в Турции )
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:36

pesikot

Ты топишь за войну, впопреки генеральной линии Вашингтона, поєтому и обьясняйся
почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте
Я за мирное урегулирование по 28 пунтктам, полностью в ладах с законом, совестью, и даже пожеланиями своей американской компании и муниципальных властей, мне оправдываться не надо
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 28 січ, 2026 19:37, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:36

  _hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.


Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:42

  fox767676 написав:pesikot

Ты топишь за войну, впопреки генеральной линии Вашингтона, поєтому и обьясняйся
почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте

Чё ? )
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:46

  fox767676 написав:Я за мирное урегулирование по 28 пунтктам, полностью в ладах с законом, совестью

С мозгом своим только не дружишь )
