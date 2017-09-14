Додано: Сер 28 січ, 2026 22:36

Господар Вельзевула написав: _hunter написав: DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔

Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно. DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.



Это ширма.

Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.

Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.

Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.

То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.

Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.

Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала. Это ширма.Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.

Те же самые мысли. Кроме того что кормят Трампа. Он что лох что-ли чтоб его кормили? Лохи не становятся Президентами США. Этокормит а не его. Разве Западу не выгодно ослабление своего геопотенциального противника России, а как это еще лучше сделать чем всунуть в зубы медведю сильную но меньшую собаку чтоб он ее рвал а она его кусала? А белый шум в виде переговоров, планов, озабоченностью потраченных долларов которых еще напечатают, и прочих ссор на публику в овальном кабинете нужен только чтоб прикрыть циничную правду, и его будет еще много.