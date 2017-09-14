RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1660016601166021660316604>
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:34

Поржать, какие только страшилки не придумываются чтобы оправдать войну. рф защищает Европу от злобной Украины.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04

  fox767676 написав:
Бетон написав:прощайтесь с родными и близкими навсегда


Бетон, вы умеете в амплуа - "рыцарь печального образа" :D
ничего, скоро весна, скоро реберни , скоро ремонты затопленных квартир

Бегать будет легче. И то правда. Жизнь наладится
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5967
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:01

  Wirująświatła написав:Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ[ґ


.
А може й не схоже..

❗️Не секрет, що можна чекати обстрілу: всі служби та ЗСУ готуються до морозних днів,— віцепрем’єр Кулеба.
Xenon
 
Повідомлень: 5659
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:39

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...

Банальный факт немного другой, есть фашиствующая империя с фантомными болями о былых границах, которая в силу своей шовинистической натуры, считает что страны не обладающие пассионарностью и мощным военным потенциалом не достойны государственности, а когда таким странам оказывается коллективная помощь в оброне, их карёжит, так как это в корне расходится с их представлении о мире, где сильный жрет слабого и не иначе.
........
Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38506
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:49

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:----------------------------
ЛАД
Надо продолжать воевать!
----------------------------
Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
У кого "у нас"?

Дуууже смішно, ЛАД. У нас - це у народа України, інтереси якого представляє Президент.
"Бесконечно далеки они от народа".
  ЛАД написав:Вы уже воюете?

Якщо призвуть, то піду. Поки що вважають, що я потрібна та ефективніша на своєму робочому місці.
:)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 січ, 2026 15:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38506
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:49

  ЛАД написав: Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"


в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

Еслибы во вторую мировую США так помогали СССР (как сейчас Украине), то от него (ссср) осталось бы мокрое место и немцы дошли-бы до Урала
Xenon
 
Повідомлень: 5659
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

Насправді ми дуже далеко від максимума...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

знову не правда. Україна робить в кілька разів менше своїх можливостей, зокрема в частині мобілізації і ефективності витрачання допомоги.
Про ефективність бойових дій нічого сказати не можу, але є підозра, що ефективність 3-штурмової і Скали різні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 29 січ, 2026 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5874
З нами з: 29.07.22
Подякував: 931 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:59

  Xenon написав:
  ЛАД написав: Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"


в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

Еслибы во вторую мировую США так помогали СССР (как сейчас Украине), то от него (ссср) осталось бы мокрое место и немцы дошли-бы до Урала

Тоже верно.
Но, опять же, не противоречит тому, что написал _hunter.
Помогают так, как помогают. И уже давно понятно, что особо усиливать помощь не будут, а вот уменьшить могут. Собственно говоря, уже уменьшилась из-за отказа в помощи США.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38506
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:02

  sashaqbl написав:
  Xenon написав:в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

Насправді ми дуже далеко від максимума...

Страна - да.
ЗСУ - по-моему, максимум или очень близко к нему.
Но выход страны на максимум сегодня вряд ли возможен и вряд ли заметно изменит ситуацию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 29 січ, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38506
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1660016601166021660316604>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 197866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1107047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15496)
29.01.2026 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.