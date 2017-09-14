RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:03

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..

знову не правда. Україна робить в кілька разів менше своїх можливостей, зокрема в частині мобілізації і ефективності витрачання допомоги.
Про ефективність бойових дій нічого сказати не можу, але є підозра, що ефективність 3-штурмової і Скали різні.

теоретично мобілізувати можна ВСІХ; пару мілйонів так точно; але як показала практика (у кацапів тих же), в данній технологічній війні кількість людей без належного озброєння - великої переваги не дасть.

навіть в другу світову , якби срср мобілізував всіх (як воно майже і було), без західної зброї/допомоги бувби кірдик
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 29 січ, 2026 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:05

  sashaqbl написав:
  Xenon написав:в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Насправді ми дуже далеко від максимума...
Коли щось вже зроблено - то здається (особливо тим хто збоку) що можна було зробити краще.
І це нормально , от тільки нюанс
Можна було уникнути тих помилок які виникли під час того коли робили....
Але якщо б робилось по іншому( щоб уникнути ВІДОМИХ помилок) то не факт що вийшло б краще... адже інші алгоритми роботи створять ІНШІ помилки..

Це я як підприємець зі стажем кажу..
Тому в бізнесі є правило
Не ломай те що вже працює.....
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:06

  ЛАД написав:Страна - да.
ЗСУ - по-моему, максимум или очень близко к нему.
Но выход страны на максимум сегодня вряд ли возможен и вряд ли заметно изменит ситуацию.

Та ні, на жаль. До максимальної ефективності нам як до Пекіна рачки. Навіть при наявних ресурсах.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:07

  Xenon написав:навіть в другу світову , якби срср мобілізував всіх (як воно майже і було), без західної зброї/допомоги бувби кірдик

Не треба мобілізувати всіх. Треба просто мобілізувати кілька сотень тисяч молодих і вмотивованих бійців, які не підуть в СЗЧ.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:09

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:навіть в другу світову , якби срср мобілізував всіх (як воно майже і було), без західної зброї/допомоги бувби кірдик

Не треба мобілізувати всіх. Треба просто мобілізувати кілька сотень тисяч молодих і вмотивованих бійців, які не підуть в СЗЧ.

і дати їм лопати?

(та навіть калаші).
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:10

  budivelnik написав:тих помилок які виникли під час того коли робили...

ИМХО коли один із головних КРІ - зібрати певну суму і передати її на вехр, то це і є головна помилка.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:16

дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) ,
якби в України було:

- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць)
- штурмова авіация 50-100 літаків
- бомбери
- балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць
- далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день
- пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:31

Чому не пишете що су34 з екіпажем «всьо»??
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Страна - да.
ЗСУ - по-моему, максимум или очень близко к нему.
Но выход страны на максимум сегодня вряд ли возможен и вряд ли заметно изменит ситуацию.

Та ні, на жаль. До максимальної ефективності нам як до Пекіна рачки. Навіть при наявних ресурсах.
Ну, я говорю о реально возможном максимуме.
Идеальный максимум в реальной жизни не достижим.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:36

  Hotab написав:Чому не пишете що су34 з екіпажем «всьо»??

Хороша новина.
На жаль, наразі вони, судячи з усього будують літаків більше ніж втрачають.
Не знаю, як там зі зносом і запчастинами, але по втратам ситуація не на нашу користь останні роки.
