Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:39

  Xenon написав:дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) ,
якби в України було:

- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць)
- штурмова авіация 50-100 літаків
- бомбери
- балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць
- далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день
- пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Если бы у бабушки были яйца, то это был дедушка. :)
Если бы у Украины было всё перечисленное, то это была бы не Украина, а США, и никто не решился бы напасть.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:41

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:навіть в другу світову , якби срср мобілізував всіх (як воно майже і було), без західної зброї/допомоги бувби кірдик

Не треба мобілізувати всіх. Треба просто мобілізувати кілька сотень тисяч молодих і вмотивованих бійців, які не підуть в СЗЧ.
"Просто". :)
И где их взять, не расскажете?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:53

Кстати, о нефти.
flyman сообщает, когда цена падает, но молчит, когда она растёт. Создаётся впечатление о непрерывном падении.
Сейчас цена брента 70,14 долл. И даже любимый flyman"ом WTI 66,08 долл.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:59

  ЛАД написав:Кстати, о нефти.
flyman сообщает, когда цена падает, но молчит, когда она растёт. Создаётся впечатление о непрерывном падении.
Сейчас цена брента 70,14 долл. И даже любимый flyman"ом WTI 66,08 долл.

Просто Флайман оптиміст
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:08

sashaqbl
Вы писали об окончании войны:
найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню.
Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу.
Такой вариант, в принципе, возможен.
Но тут на форуме некоторое противоречие.
С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса".
Но запас денег у них пока достаточный и нефть они продают и продавать будут. И им это никто даже не пытается запретить - если запретить, то будет полномасштабный мировой кризис.
А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал.
Так что людям стоило бы определиться - или мобилизация возможна, или в РФ нет фашистской диктатуры.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:17

ЛАД
ИМХО якщо в них буде різьке погіршення (наприклад і мобілізація і гіперінфляція одночасно), то диктатура лопне, а якщо поступове, то все витерплять.
Нам треба добитися, щоб як в Ірані: за місяць курс х4 і в цей же місяць треба оголосити мобілізацію, як восени 2022
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:19

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Чому не пишете що су34 з екіпажем «всьо»??

Хороша новина.
На жаль, наразі вони, судячи з усього будують літаків більше ніж втрачають.

Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили. А скільки за весь 2025 рік втратила рф і скільки вона їх побудувала? Шось мені підказує, що навіть сукупна кількість втраченої авіації рф за 2022-2025рр буде значно більше тієї кількості, яку вони за цей час виробили.
fler
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:20

ЛАД

Так что людям стоило бы определиться - или мобилизация возможна, или в РФ нет фашистской диктатуры.


А якщо наприклад:
Є диктатура, мобілізацію зможуть подовжити, зриває гайки від тиску і вимога воювати на фоні економічних негараздів і відсутності помітних позитивних результатів.
Воно ж оті 75% які хотіли б продовження (в РФ) , так це ж тому що воюють лише добровольці. А самим під примусом…
У нас теж по суті під примусом . Але у нас кожний примушений хоч і не хоче, але розуміє що це треба. І може собі пояснити що він робить велику справу. А що собі пояснить примушений бурят за кілька тисяч км від дому? Так само як і сторонні російські спостерігачі, глядячи на «карти» поховань. «Ну вони самі хотіли грошей і поплатились» vs “оце пєтушара путлеріаська погнала силою на убой невідомо куди і за що!» дуже різні речі
Hotab
