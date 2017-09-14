Xenon написав:дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) , якби в України було:
- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць) - штурмова авіация 50-100 літаків - бомбери - балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць - далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день - пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Если бы у бабушки были яйца, то это был дедушка. Если бы у Украины было всё перечисленное, то это была бы не Украина, а США, и никто не решился бы напасть.
ЛАД написав:Кстати, о нефти. flyman сообщает, когда цена падает, но молчит, когда она растёт. Создаётся впечатление о непрерывном падении. Сейчас цена брента 70,14 долл. И даже любимый flyman"ом WTI 66,08 долл.
найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню. Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу.
Такой вариант, в принципе, возможен. Но тут на форуме некоторое противоречие. С одной стороны, говорят о том, что в РФ фашистская диктатура. С другой стороны, пишут о невозможности мобилизации вместо "купівлі м'яса". Но запас денег у них пока достаточный и нефть они продают и продавать будут. И им это никто даже не пытается запретить - если запретить, то будет полномасштабный мировой кризис. А вот о невозможности мобилизации в условиях фашистской диктатуры я никогда не слышал. Так что людям стоило бы определиться - или мобилизация возможна, или в РФ нет фашистской диктатуры.
ЛАД ИМХО якщо в них буде різьке погіршення (наприклад і мобілізація і гіперінфляція одночасно), то диктатура лопне, а якщо поступове, то все витерплять. Нам треба добитися, щоб як в Ірані: за місяць курс х4 і в цей же місяць треба оголосити мобілізацію, як восени 2022
Hotab написав:Чому не пишете що су34 з екіпажем «всьо»??
Хороша новина. На жаль, наразі вони, судячи з усього будують літаків більше ніж втрачають.
Та невже? Лише 1 червня 2025 під час операції "Павутина" знищили 15 літаків + 25 пошкодили. А скільки за весь 2025 рік втратила рф і скільки вона їх побудувала? Шось мені підказує, що навіть сукупна кількість втраченої авіації рф за 2022-2025рр буде значно більше тієї кількості, яку вони за цей час виробили.
Так что людям стоило бы определиться - или мобилизация возможна, или в РФ нет фашистской диктатуры.
А якщо наприклад: Є диктатура, мобілізацію зможуть подовжити, зриває гайки від тиску і вимога воювати на фоні економічних негараздів і відсутності помітних позитивних результатів. Воно ж оті 75% які хотіли б продовження (в РФ) , так це ж тому що воюють лише добровольці. А самим під примусом… У нас теж по суті під примусом . Але у нас кожний примушений хоч і не хоче, але розуміє що це треба. І може собі пояснити що він робить велику справу. А що собі пояснить примушений бурят за кілька тисяч км від дому? Так само як і сторонні російські спостерігачі, глядячи на «карти» поховань. «Ну вони самі хотіли грошей і поплатились» vs “оце пєтушара путлеріаська погнала силою на убой невідомо куди і за що!» дуже різні речі