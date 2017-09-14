RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:48

  Hotab написав:ЛАД

Так что людям стоило бы определиться - или мобилизация возможна, или в РФ нет фашистской диктатуры.

А якщо наприклад:
Є диктатура, мобілізацію зможуть подовжити, зриває гайки від тиску і вимога воювати на фоні економічних негараздів і відсутності помітних позитивних результатів.
Воно ж оті 75% які хотіли б продовження (в РФ) , так це ж тому що воюють лише добровольці. А самим під примусом…
У нас теж по суті під примусом . Але у нас кожний примушений хоч і не хоче, але розуміє що це треба. І може собі пояснити що він робить велику справу. А що собі пояснить примушений бурят за кілька тисяч км від дому? Так само як і сторонні російські спостерігачі, глядячи на «карти» поховань. «Ну вони самі хотіли грошей і поплатились» vs “оце пєтушара путлеріаська погнала силою на убой невідомо куди і за що!» дуже різні речі

В принципе, я на это уже ответил выше.
Вы написали то же самое, что и sashaqbl, и что я писал раньше.
Гайки сорвать может. Но это происходит далеко не сразу, тем более, в условиях диктатуры, тем более, фашистской.
А у нас "може собі пояснити"... Судя по количеству СЗЧ, это работает не очень хорошо.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:48

ЛАД Фашизм - це теж ідеологія.
Тут диявол в нюансах.
В Росії авторитарна, але не тоталітарна диктатура. Тому можливості мобілізації справді доволі обмежені.
Але вони потрохи рухаються в бік тоталітаризму. Хоча можливості цього руху в них теж обмежені.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Гайки сорвать может. Но это происходит далеко не сразу, тем более, в условиях диктатуры, тем более, фашистской.

ИМХО це тільки одразу і буває, бо поступово і голодомор 30 і КНДР може вийти.

А як добитися? ИМХО якщо "павутину" провести на танкерах повних нафти, то цілком реально.

  sashaqbl написав:ЛАД Фашизм - це теж ідеологія.
Тут диявол в нюансах.
В Росії авторитарна, але не тоталітарна диктатура. Тому можливості мобілізації справді доволі обмежені.
Але вони потрохи рухаються в бік тоталітаризму. Хоча можливості цього руху в них теж обмежені.


Найгірше те, що і ми рухаємось туди ж
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:54

  sashaqbl написав:ЛАД Фашизм - це теж ідеологія.
Тут диявол в нюансах.
В Росії авторитарна, але не тоталітарна диктатура. Тому можливості мобілізації справді доволі обмежені.
Але вони потрохи рухаються в бік тоталітаризму. Хоча можливості цього руху в них теж обмежені.
Верно.
Но я говорил именно об утверждениях о фашистской диктатуре, в которых присутствуют оба слова.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:55

ЛАД


Судя по количеству СЗЧ, это работает не очень хорошо.


Без змоги «собі пояснити» очевидно б ще гірше.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:57

  Hotab написав:2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки:
1. На порядок рідше
2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює
Абсолютно верно.
Я написал это только к разговорам о "генетике" и пропаганде/воспитании.
"вооружённый оккупант-победитель против бесправного побеждённого и "покорённого" населения" позволит себе гораздо больше, чем тот же человек в условиях, когда "Працює закон і ККУ". И это не зависит от национальности.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я говорил именно об утверждениях о фашистской диктатуре, в которых присутствуют оба слова.

Фашизм - це ідеологія. Диктатура - це форма влади.
Вона може бути за формою суспільного устрою як авторитарною так і тоталітарною.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:00

Хоча тут дехто забороняє потужнічати)))

Зображення

Хватіт потужнічать
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:01

  sashaqbl написав:fler у вас є посвідчення водія?

Немає і не буде. Гарної шоферки з мене не вийде.
fler
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:емає і не буде. Гарної шоферки з мене не вийде.

Шкода. В нас в бригаді є вакансії діловодів. Не хочете?
sashaqbl
