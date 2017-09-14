Додано: Чет 29 січ, 2026 18:50

Ви не повірите але ..

З ранку писала допис про одесита Дмитра, який давно вже живе за кордоном і який надіслав 3,5 млн грн щоб ми змогли викупити 220 старлінків , які неможна зараз ніде за кордоном купити а тут вони коштують всі гроші світу.

Все замовили і сіли чекати, бо приїдуть вони через тижня два не раніше.

Але тут, в Україні ми знайшли ще 60 міні значно дорожче ніж там але вони вже тут. коштів в нас було вже ..нуль. Навіть трішки мінус

Черга на старлінки росла на очах, як черга в МакДональдс, коли його відкрили в Одесі в 2023 році.

Я всім написала : хлопці. Нам пощастило, партію замовили але треба чекати (

Так от, тільки що, ще один одесит переказав 1 млн грн (він не хоче, щоб про нього писали але він кожен місяць переказує велику суму) і ми викупили 60 міні, які вже післязавтра буть в нас!!!!

Одеса краще місто на землі !