RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16607166081660916610>
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:54

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:емає і не буде. Гарної шоферки з мене не вийде.

Шкода. В нас в бригаді є вакансії діловодів. Не хочете?

Вона ж писала, якщо треба то піде. Але поки їй нетреба.
Тим більше хто буде воювати на інформаційному фронті, коли "кругом врагі"

ты же вроде в логистике работаешь?
права есть?
можешь и деловодом и водителем на выбор
уверен sashaqbl обеспечит памперсами)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14281
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13234
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:можешь и деловодом и водителем на выбор
уверен sashaqbl обеспечит памперсами)))
Не перевантажуйте військових ..
памперсами я забезпечу
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27865
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:01

  Wirująświatła написав:Минус Адарич (фидобанк)
Украинский банкир насмерть выпал из окна отеля в Италии — «самоубийство» или инсценировка?

23 января в центре Милана во дворе гостиницы обнаружили тело 54-летнего Александра Адарича. Итальянская полиция проверяет версию самоубийства, но не исключает вмешательство третьих лиц, так как слишком много странных деталей.

Выяснилось, что номер, из которого выпал Адарич, был оформлен на другое имя. Внутри нашли несколько документов с его фотографией, но разными личными данными.

По словам сотрудников отеля, незадолго до гибели банкир был в номере не один. Неизвестного мужчину видели у окна уже после падения.

Следствие считает, что Адарич прилетел в Италию по деловым вопросам, и сейчас изучает его контакты и встречи в Милане. Также рассматривается версия инсценировки самоубийства.

Ранее Адарич владел несколькими банками в Украине, которые позже были признаны неплатёжеспособными. Его обвиняли в выводе крупных сумм, в Украине он находился в розыске.



просто "закрытие прачечных", все кто в теме в курсе)
а вообще это тупой оффтоп
Прохожий
 
Повідомлень: 14281
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:14

  prodigy написав:ЛАД

https://www.youtube.com/watch?v=8v0H3QB06Sg

Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку.
Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии?
Украине дороги вредны и противопоказаны?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38516
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
В принципі дороги потрібні..
Правда лайно зявилось коли виявилось що ворог пішов саме по тих які будувались
На Київ
На Миколаїв
І чомусь САМЕ з тих напрямків були ЗНЯТІ і розформовані частини..
А так все правильно
Дороги потрібні...
До речі
Так само як і сокири потрібні..
Правда коли недезинфікованим лезом рубають голову - окупанту- це ДОБРЕ
а коли окупант сокирою трощить голову українського немовляти - тоді як?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27865
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:33

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

https://www.youtube.com/watch?v=8v0H3QB06Sg

Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку.
Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.

Строительство дорог, на котором украдено до фига денег, вместо развития ракетных программ

Я уже писал, что меня очень сильно удивило, что по дороге Нежин-Прилуки никак не расширили дорогу, но очень повысили пирог дорожного покрытия, местами до 1 метра

И в 2022 году, какое совпадение, рашисты поперли именно по этой дороге

Тоже самое про дороги под Киевом со стороны Чернигова. Также высокий пирог дорожного покрытия
И, снова совпадение, рашисты также перли
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13234
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

https://www.youtube.com/watch?v=8v0H3QB06Sg

Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку.
Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии?
Украине дороги вредны и противопоказаны?

совсем не понял зачем вы давали эту ссылку
https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... e_vignette
прокомментируйте чтобы не было мыслей про вброс про адиннарот/мышебратья/харьковчане с "бурятами" братья навек...
Прохожий
 
Повідомлень: 14281
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:49

No comments...

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів.
Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі.
За словами Трампа, Путін погодився на це.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:55

формула анкориджа...

"Трамп заявив, що особисто попросив Путіна не обстрілювати Україну протягом тижня"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/29/8018550/

этапять!!!
а потом можно, правда железнокопытные ур**?...

...хотя не помню перерыва между массовыми обстрелами меньше недели, но...донни ведь уже "остановил ВОСЕМЬ войн" всего то за год президенства
...осталось только примирить Монтекки с Капулетти :mrgreen:
не ну реально цирк ур**(см. фото по ссылке)...
Прохожий
 
Повідомлень: 14281
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16607166081660916610>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 197945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1107168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.