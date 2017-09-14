RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:56

  Schmit написав:
  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.
НЕМІЧЕВ


Розхерачили нам в одні ворота всю енергетику, то тепер можна і перемир'я.


все одно дефіцит палива на рф, як і блекаут на москві - так і лишились байками про шашлики...

а якщо буде це енергетичне перемир’я - ми більше їх військових цілей розхерачим.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:57

  fler написав:Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів.
Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі.
За словами Трампа, Путін погодився на це.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D


Фіцо був правий ...

PS. Але це вже парафія пана холява, він може прокоментувати
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 29 січ, 2026 19:59, всього редагувалось 1 раз.
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:58

  ЛАД написав:
  Xenon написав:дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) ,
якби в України було:

- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць)
- штурмова авіация 50-100 літаків
- бомбери
- балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць
- далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день
- пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Если бы у бабушки были яйца, то это был дедушка. :)
Если бы у Украины было всё перечисленное, то это была бы не Украина, а США, и никто не решился бы напасть.

так США и топило сильнее параши за разоружение Уккраїни
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:05

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу


Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне.
Ну добре, а тепер результат.

Де і що ти пропонував ?

Я ж казав, що з памятю у тебе біда.
  pesikot написав:Ти критикуешь і нагнітаешь паніку
Про путіна мовчиш

Паніку? А ти не панікуй, а головою думай.
Путін, кажеш? То це він, а не зелена влада з 2019 від'ємно підготувалась до війни? це путін, а не зелена влада без бою здала величезні території Півдня з ЗАЕС? Це путін, а не 5-6 потужних менеджерів безкарно розкрадали американську допомогу під час війни і спокійно виїхали в Ізраіль? Це путін завадив нам виготовити українську балістику і Фламінго та вдарити у відповідь по енергетиці москви...?
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:12

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:---=== pesikot ===---
Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
---=== ===---

Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне.
Ну добре, а тепер результат.

Де і що ти пропонував ?

Я ж казав, що з памятю у тебе біда.

Тобто, ти не можеш пригадати, що ти саме пропонував ?

Проблеми у тебе і дуже великі (можеш скарги подавати)

Ти звичайний триндюк, якій не може згадати, що ти пропонував ?
Не може ніяк написати, який план Путіна
Ніяк не можеш засуджувати Путіна, лише тільки коли тебе в це мармизою ткнеш

Але ти завжди накидуєш інформаційне лайно )
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:22

  Hotab написав:2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки:
1. На порядок рідше
2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює


навіщо ти мелеш чепуху, на який порядок?
чи це в твоїх зімбабве? бо в Україні інші дані.

За перше півріччя 2025 року в Україні зафіксували 587 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, 245 з цих злочинів кваліфікують як зґвалтування.
В редакції зазначають, що згідно з запитом у цю статистику не входять випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.


Від початку російського повномасштабного вторгнення українські правоохоронці вже зафіксували 372 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не розказуйте стасюкам значення слів «зафіксували» і «сталося». Хай живе в солодких марах.
4
