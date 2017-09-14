fler написав:Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі. За словами Трампа, Путін погодився на це. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
Фіцо був правий ...
PS. Але це вже парафія пана холява, він може прокоментувати
Xenon написав:дуже цікаво де був-би зараз фронт (навіть при наявній мобілізації) , якби в України було:
- стратегічна авіація 10-20 літаків з кількасотень ракет на 2000 км (штук 50 на місяць) - штурмова авіация 50-100 літаків - бомбери - балістичні установки і ракети з дальністюю 500км і кількустю 50 ракет на місяць - далекобійні дрони на 2000км хочаб 100 штук на день - пару десятків дивізіонів С300 (аналоги) + інше ПВО
Если бы у бабушки были яйца, то это был дедушка. Если бы у Украины было всё перечисленное, то это была бы не Украина, а США, и никто не решился бы напасть.
так США и топило сильнее параши за разоружение Уккраїни
pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють. Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
Пригадую, ще у 2023 пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне. Ну добре, а тепер результат.
Де і що ти пропонував ?
Я ж казав, що з памятю у тебе біда.
pesikot написав:Ти критикуешь і нагнітаешь паніку Про путіна мовчиш
Паніку? А ти не панікуй, а головою думай. Путін, кажеш? То це він, а не зелена влада з 2019 від'ємно підготувалась до війни? це путін, а не зелена влада без бою здала величезні території Півдня з ЗАЕС? Це путін, а не 5-6 потужних менеджерів безкарно розкрадали американську допомогу під час війни і спокійно виїхали в Ізраіль? Це путін завадив нам виготовити українську балістику і Фламінго та вдарити у відповідь по енергетиці москви...?
Тобто, ти не можеш пригадати, що ти саме пропонував ?
Проблеми у тебе і дуже великі (можеш скарги подавати)
Ти звичайний триндюк, якій не може згадати, що ти пропонував ? Не може ніяк написати, який план Путіна Ніяк не можеш засуджувати Путіна, лише тільки коли тебе в це мармизою ткнеш
Hotab написав:2 лад : Ви доросла людина , а пробуєте побудувати заперечення (що окуранти насправді начебто ніякі не насильники) на тому, що бувають випадки такі і у мирному житті. Бувають. Тільки: 1. На порядок рідше 2. Працює закон і ККУ. На відміну. Може тому і рідше, що працює
навіщо ти мелеш чепуху, на який порядок? чи це в твоїх зімбабве? бо в Україні інші дані.
За перше півріччя 2025 року в Україні зафіксували 587 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, 245 з цих злочинів кваліфікують як зґвалтування. В редакції зазначають, що згідно з запитом у цю статистику не входять випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.
Від початку російського повномасштабного вторгнення українські правоохоронці вже зафіксували 372 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).
Не розказуйте стасюку значення слів «зафіксували» і «сталося». Хай живе в солодких марах. Дуже багато «українські правоохоронці» зафіксують на окупованих. Все відкривається після деокупації. Якщо така стається. Наприклад в Бучах і селах Чернігівщини А якщо не сталась - то отак:
проводилися певні розслідування сексуальних злочинів радянських (Червоної армії) солдатів проти німецьких жінок у Берліні та на території Німеччини в 1945 році, але вони були обмеженими, несистематичними та здійснювалися переважно самою радянською стороною. Німецькі правоохоронні органи чи суди не проводили таких розслідувань, оскільки в 1945 році Німеччина перебувала під окупацією, а в радянському секторі Берліна та Східній Німеччині місцева влада була під повним контролем СРСР і не мала юрисдикції над радянськими військовослужбовцями. ￼ ￼ Радянська сторона: • Радянське військове командування знало про масові зґвалтування (згідно з донесеннями НКВС, які надходили Сталіну та Берії вже з кінця 1944 року), але спочатку толерувало або недостатньо реагувало. Було видано окремі накази (наприклад, наказ №006 маршала Рокоссовського), спрямовані на припинення насильства щодо цивільних, але вони мали слабкий ефект. ￼ ￼ • Після середини 1945 року спійманих на зґвалтуваннях солдатів зазвичай карали — від арешту до страти. Радянські військові трибунали розглядали окремі випадки, але їхні архіви досі значною мірою класифіковані. За радянськими даними, було покарано 4148 офіцерів та багатьох рядових за звірства проти німецьких цивільних (включаючи зґвалтування). ￼ • Масовість злочинів (оцінки — щонайменше 100 000 жінок у самому Берліні, до 2 млн по всій Німеччині) не призвела до системного розслідування чи покарання більшості винних. Злочинці часто залишалися безкарними, особливо в перші місяці окупації. Німецька сторона: • У 1945 році німецька поліція та судова система були фактично розпущені або підпорядковані окупаційним властям. У радянському секторі Берліна та Східній Німеччині (майбутня НДР) німецькі органи не мали права розслідувати злочини радянських військових. • У західних секторах Берліна та Західній Німеччині (майбутня ФРН) фіксувалися переважно випадки зґвалтувань західними союзниками, а не радянськими, і там проводилися окремі розслідування британською чи американською військовою поліцією. Радянські злочини не потрапляли під їхню юрисдикцію. ￼ • Післявоєнний період і пізніше (навіть після об’єднання Німеччини в 1990 році) не зафіксовано системних німецьких кримінальних розслідувань цих злочинів — через термін давності, відсутність живих свідків/підозрюваних, політичні обставини та неможливість притягнення радянських/російських громадян до відповідальності
