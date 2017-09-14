RSS
  #<1 ... 1660916610166111661216613>
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:36

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Враховуючи, що при останніх обстрілах рашисти використовували ракети вже 2026 року, то у них тупо немає ракет на зараз

схоже ти невиліковний ))

Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?

Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає
pesikot
Повідомлень: 13235
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:38

  pesikot написав:Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає

зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 507
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає

зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))

подивився? то йди гуляй далі за кораблем...
Shaman
Повідомлень: 11496
З нами з: 29.09.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:41

Повідомлень: 5390
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:42

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Тебе санітари на годинку відпустили в інтернет ?
Схоже, я правий, щось заболіло на болотах московії ))
Ракет, на зараз, немає

зайшов глянути шо тут в дурдомі.
стабільность )))

подивився? то йди гуляй далі за кораблем...

Він у нас по фазам місяця чи ретроградному Меркурійю. Але явно з фантомними головними болями
Hotab
Повідомлень: 17738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:48

  Hotab написав:Він у нас по фазам місяця чи ретроградному Меркурійю. Але явно з фантомними головними болями

я ж не патужний зімбабвійський воїн чорногорських фронтов списаний по слабоумію,
стільки брєда як пишуть тутешні псевдопатріоти - не можу все перечитати.
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 507
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:[ми більше їх військових цілей розхерачим.


Кого крім креветок в день виплати пенсії по інвалідності «хірачить» стасюк? 😅


не можу все перечитати.


Треба себе змусити, стасюк 😅
Hotab
Повідомлень: 17738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:53

  Hotab написав:Кого крім креветок в день виплати пенсії по інвалідності «хірачить» стасюк? 😅

хоть би не пиз_дів, виключений младовоєнпєнс...
ти крім крєвєток ще анчоуси єбашиш? ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 507
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отак бува сидиш собі в Європі з готовим громадянством, муж чорногорець, а тут рррраз - і не пускають в Європу до своєї хатки. Бо не треба про Україну казати гадості.

Зображення


Добре що Хантер в Німеччині перебуваючи не світить тут на форумі свої особисті данні, німці ніколи не дізнаються що він тут пише 😅
Hotab
Повідомлень: 17738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 21:05

Hotab
навіщо ти спамиш тут новинами з твоєї нової "родіни"?
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 507
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
