Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:06
ЛАД написав: Shaman написав:
от коли ви знайдете хоч мій один допис, що я за війну - тоді накидайте. а поки не знайшли (бо їх немає), припиняйте на мене накидати.
або тоді вже на всіх - це форумчани винні, що ви 4 роки на фронті.
ані руські, ані ваш патріарх тут ні до чого...
Да, прямо такую глупость вы не говорите.
Но вы регулярно пишете, что никакие договоры с РФ невозможны, никаким договорам с ними доверять нельзя.
И любой мир/перемирие закончится через год-два новой войной. Это не означает, что надо воевать до...? не знаю до чего. Вы не пишете, а додумывать за вас не буду - вы обижаетесь.
Да, в том, что Banderlog
"у и другим приходится воевать, виноват Путин (патриарх только косвенно - не он принимает решение воевать или нет).
Но вот в том, что нашим солдатам и офицерам приходится воевать уже 4 года без смены и единственные варианты для них уйти от войны это 3-й ребёнок или по уходу, тяжёлые ранения или (тьфу-тьфу) гибель виноваты и вы, и другие диванные патриоты.
И само собой откровенные ухилянты.
Но, уже писал, с откровенными ухилянтами всё понятно и вопросов нет. Они честно пишут, что воевать не хотят и не будут (по возможности). И выступают за прекращение
войны.
А вот что мешает тем, кто за продолжение заменить на фронте Banderlog
"а и других?
й знову перекручування. я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).
ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.
а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...
Shaman
2
4
5
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:07
Xenon написав: ЛАД написав:
Всё верно.
Но как это противоречит тому, что написал _hunter
?
Особенно первой части, которую вы обрезали:
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!"
в этой войне Украина делает практически максимум от её возможностей.
очень большой вопрос к союзникам , особенно к США в лице нынешней администрации..
Еслибы во вторую мировую США так помогали СССР (как сейчас Украине), то от него (ссср) осталось бы мокрое место и немцы дошли-бы до Урала
А тоді хіба Кагановіч виїхав в Палестину?
flyman
1
4
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:08
я якщо з'їбусь закордон - зобов'язуюсь тут не писати після прощального поста ))
а поки будеш мене терпіти хотабич ))
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:09
ЛАД написав:
Кстати, о нефти.flyman
сообщает, когда цена падает, но молчит, когда она растёт. Создаётся впечатление о непрерывном падении.
Сейчас цена брента 70,14 долл. И даже любимый flyman
"ом WTI 66,08 долл.
брент росте, а уралс падає
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 29 січ, 2026 21:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:11
sergey_stasyuk555 написав:
я якщо з'їбусь
закордон - зобов'язуюсь тут не писати після прощального поста ))
а поки будеш мене терпіти хотабич ))
все, на що ти здатний.
а що тебе терпіти - дурний як не знаю хто. ти більше веселиш, як черговий місцевий дурник
Shaman
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:11
Нам тут періодично клован треба , виставляти його при*** 😅
Ну в смислі показувати хто є ху.
Але все одно Стасюк цікавіший коли істєрічка, принаймні мені більше подобається
О, Шаман випередив))
Hotab
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:15
брехливі псевдопатріоти, ви не стаєте мудрішими обізвавши когось дурнем.
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:17
добре, зайду через тиждень перевірю шо тут "в дуркє" ))
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:19
Віталя, як називається хвороба у цього болєзного? 😅
Hotab
Додано: Чет 29 січ, 2026 21:20
sergey_stasyuk555 написав:
брехливі псевдопатріоти, ви не стаєте мудрішими обізвавши когось дурнем.
ми просто констатуємо факт.
зачем себе засунул в .опу провод
спросил я у сережи голубого
ничего стасюк не отвечает
пыхтит и только дальше он пихает
Shaman
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
