|
|
|
Додано: Чет 29 січ, 2026 23:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки командування країни-агресора святкувало «захоплення» Куп’янська Харківської області, Сили оборони України проводили секретну операцію, під час якої проникли на російські позиції та відрізали ворога від логістики, пише Максім Такер для The Times у четвер, 29 січня, в матеріалі про «перемогу України всупереч усім очікуванням».
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:14
Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:56
Что ж облагораживаете - в оригинальном посте ФБ он стрелял титушок. Начал с титушок кончил полицейскими, уволен по здоровью на здоровья хватило завалить пятерых (!) вооруженных ментов, короче позитивный персонаж
Додано: П'ят 30 січ, 2026 01:26
Посмотрел.
Не впечатлило - ожидал гораздо хуже.
Самое интересное, что наезжают больше на Зеленского. Совсем, как у нас на форуме. Причём, приписывают ему всё, что где-то когда-то слышали, в т.ч. "золотые унитазы".
Додано: П'ят 30 січ, 2026 02:01
Так "доводиться" или всё-таки "не можна"?
Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.
А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!"
Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны.
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
"верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Где вы увидели, что он "забил"?
И я никого не прирівнюю.
Говорю только о том, что в условиях войны и явной и постоянной нехватки солдат в армии мужчины призывного возраста в тылу должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами. Никто не требует идти добровольцем (само слово предполагает "добрую волю"), но не надо и так усиленно обвинять других.
Практически любой, если он не "меняет адреса и явки" каждый день, может сказать, что его пока не мобилизовали.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|