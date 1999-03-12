Andrey2512 написав:Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.
це не лише маячня, чисто расейське ІПСО - я б за таке банив...
Так и есть. Это бесконечная война. Что тебе не нравится
ще один... вже подолав власну особисту кризу?..
немає безкінечних війн. на поточний момент ресурси вичерпуються й в нас, й в Раші. точніше, в нас проблеми з людським ресурсом - він не вичерпався, але мобілізація на поточний момент провалена. на Раші проблеми з фінансами, починаються проблеми з людьми, та й взагалі економіка сиплеться. тому припинення війни потрібне двом сторонам.
але ключова відмінність - у нас немає вибору, а на Раші - це свідомий вибір влади. й вся країна, як барани йдуть на забій. й те, що ця війна послаблює Рашу стратегічно - це очевидно, але логіка у тамтешньої влади відсутня - там якесь марення.
Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку. Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине. Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии? Украине дороги вредны и противопоказаны?
Польща в НАТО з 12/03/99, Литва в НАТО з 29/03/2004 але до початку вторгнення рф в Україну сполучення між країнами східного флангу альянсу було тільки на папері (або морем), з досвіду України зрозуміло, що море дуже легко блокується мінами (15годин двох есмінців рф вистачить), а автомобільне сполучення не було розраховано для військової логістики, сільські дороги на відео ви бачили
Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
по гарним дорогам танки за 2 дні досягли Запоріжжя і Києва
питання не стільки в дорогах, а в ліміті грошей,
вибір команди Зеленського: дороги або армія?)
пс:про Китай і Замбію можна було не дивитись ( автор відео додав на свій розсуд)
пс 2 : останнім часом Штирліцу все треба тлумачити заздалегідь, ок буду надавати роз'яснення до відео
Тобі прямим текстом шановні партнери вже сто разів це казали, а ти все ніяк не заспокоїшся.
Andrey2512 написав:Они нам выносили всё подряд, а мы на пользу западным партнёрам уничтожали нефтедобычу русских. Гениально. Куда теперь полетят наши Паляницы, Бограчи и Фламинго?
Трамп стопнул тупо добивание. Тыл бы обвалили, а это не входит в задачу сценаристов, как и мобилизация 3-5 миллионов человек за первые две недели, как и быстрая помощь огромным количеством техники и так далее. Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой ) Так что не спешите благодарить Трампа. Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.
Мені коли помилково починає ввижатись світло в кінці тунелю, я завжди прочитаю ваші повідомлення, і марення проходить, повертається реальність А як ви бачите свою роль у цьому фаталістичному сценарії? Нажаль Дніпро набагато ближче до лінії активних подій ніж Стікс (пардон, тобто Тиса)