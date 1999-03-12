RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:04

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.

це не лише маячня, чисто расейське ІПСО - я б за таке банив...

Так и есть. Это бесконечная война. Что тебе не нравится

ще один... вже подолав власну особисту кризу?..

немає безкінечних війн. на поточний момент ресурси вичерпуються й в нас, й в Раші. точніше, в нас проблеми з людським ресурсом - він не вичерпався, але мобілізація на поточний момент провалена. на Раші проблеми з фінансами, починаються проблеми з людьми, та й взагалі економіка сиплеться. тому припинення війни потрібне двом сторонам.

але ключова відмінність - у нас немає вибору, а на Раші - це свідомий вибір влади. й вся країна, як барани йдуть на забій. й те, що ця війна послаблює Рашу стратегічно - це очевидно, але логіка у тамтешньої влади відсутня - там якесь марення.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:19

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД

https://www.youtube.com/watch?v=8v0H3QB06Sg

Не очень понял, для чего вы дали мне эту ссылку.
Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
Или дороги нужны только Прибалтике, Китаю и Замбии?
Украине дороги вредны и противопоказаны?


Штирлиц, кончайте валять дурака
(с)

Польща в НАТО з 12/03/99, Литва в НАТО з 29/03/2004
але до початку вторгнення рф в Україну сполучення між країнами східного флангу альянсу
було тільки на папері (або морем), з досвіду України зрозуміло, що море дуже легко блокується мінами (15годин двох есмінців рф вистачить), а автомобільне сполучення не було розраховано для військової логістики, сільські дороги на відео ви бачили

Но хочу напомнить, сколько вони было на форуме по поводу строительства дорог перед войной в Украине.
по гарним дорогам танки за 2 дні досягли Запоріжжя і Києва

питання не стільки в дорогах, а в ліміті грошей,

вибір команди Зеленського: дороги або армія?)

пс:про Китай і Замбію можна було не дивитись ( автор відео додав на свій розсуд)

пс 2 : останнім часом Штирліцу все треба тлумачити заздалегідь, ок
буду надавати роз'яснення до відео :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:34

  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:
  Господар Вельзевула написав:Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой )
Так что не спешите благодарить Трампа.
Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.

Так и есть. Задача западных партнёров - не дать кому либо проиграть.

це не лише маячня, чисто расейське ІПСО - я б за таке банив...

Тобі прямим текстом шановні партнери вже сто разів це казали, а ти все ніяк не заспокоїшся.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:35

  Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.



❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський


наступний тиждень буде морозний, антіциклон з Північно Льодовитого океану
буде заміщуватися теплим повітрям з Атлантики (після 4-5 лютого)

-Гданськ-12-16С
-Клайпеда-15-19С
-Київ з 30/01-04/02 морози -20С
Одеса тиждень -8-10С
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але ключова відмінність - у нас немає вибору

у кого це у "нас"? Бо в тебе видно вибір є, якщо навіть на тилову штабну посаду нехочеш
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення


Комплекс услуг по авиаперевозкам на 333 млн грн заказал себе Запорожский ТЦК, — Prozorro


Понятно, да, что это за война
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:45

  Господар Вельзевула написав:
  Andrey2512 написав:Они нам выносили всё подряд, а мы на пользу западным партнёрам уничтожали нефтедобычу русских. Гениально.
Куда теперь полетят наши Паляницы, Бограчи и Фламинго?

Трамп стопнул тупо добивание. Тыл бы обвалили, а это не входит в задачу сценаристов, как и мобилизация 3-5 миллионов человек за первые две недели, как и быстрая помощь огромным количеством техники и так далее.
Задача сценаристов- непрерывная вялая война (кому не нравится слово "вялая" пусть погуглит " битва при Вердене", которая сломала позиционную войну 1-ой мировой )
Так что не спешите благодарить Трампа.
Кто не замерз на Троещине- познакомится с морозом в окопах, через год или через 10.

Мені коли помилково починає ввижатись світло в кінці тунелю, я завжди прочитаю ваші повідомлення, і марення проходить, повертається реальність :mrgreen:
А як ви бачите свою роль у цьому фаталістичному сценарії? Нажаль Дніпро набагато ближче до лінії активних подій ніж Стікс (пардон, тобто Тиса)
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:50

Бетон


Комплекс услуг по авиаперевозкам


В Україні комерційна авіація польоти не виконує
Які можуть бути закупівлі авіа послуг в Україні?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Про путіна мовчиш

А ти думаєш, що якщо кожен буде волати очевидну річ: "Путін х...", то щось зміниться?
  fler написав:ле мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.

У вас є ще син і чоловік, які ніяк не долучаться до ЗСУ.
Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:07

  sashaqbl написав:
  fler написав: мені не пощастило...

У вас є ще син і чоловік..

Ок, поговоримо про вашу сім'ю. Хто там у вас є - дружина, діти, батьки, брати, сестри?
Де вони всі? За кордоном?
