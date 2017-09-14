Letusrock написав:а хто сперечаться? Але різниця в тому що саме шаман лицемірно пише "у нас немає вибору". P.S. Не вірю в теплі посади в тилу. Точніше вірю в те що в будь-яку хвилину можна з неї піти на підвищення в штурмовики))
В нас в баті були два алкаші. Одного визнали обмежено придатним і відправили ТЦК охороняти. Іншого таки перевели кудись в піхоту. Але в нього було стільки зальотів, включаючи стрільбу по своїм по синьці...
у вас тоді унікальний батальйон. Припустимо що у вас дійсно цінують людей, бережуть і так далі. Але наприклад прийде лист від умовного Сирського а-ля "в звязку з загрозою втрати державності, терміново 10% (чи 15-20) штатного розпису перевести в Скалу"... І пак шо чинити(с)?
**Название:** Attention! Trump asked Putin not to attack Kyiv and other cities this week. Zelenskyy's ingratitude? (Auto-dubbed)
**Канал:** Новостной канал, специализирующийся на событиях в Украине (английский контент с автоматическим русским дубляжом).
**Длительность:** ≈ 8–9 минут **Просмотры:** ≈ 3.2K (видео свежее, загружено несколько часов назад)
### Краткое содержание
Видео представляет собой сенсационную новость/аналитику, основанную на якобы имевшем место обращении Дональда Трампа к Владимиру Путину.
**Основные тезисы:**
1. Трамп лично обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим крупным украинским городам в течение ближайшей недели. 2. Просьба была передана через неофициальные каналы (упоминаются посредники). 3. Автор интерпретирует это как попытку Трампа продемонстрировать, что он может быстро договориться с Путиным и остановить эскалацию. 4. Главная претензия видео — «неблагодарность» Зеленского: вместо того чтобы публично поблагодарить Трампа за попытку снизить интенсивность ударов, украинская сторона якобы проигнорировала или раскритиковала инициативу. 5. Подчёркивается контраст: при Трампе возможны быстрые договорённости, при Байдене — только эскалация и бесконечная война. 6. Заключительный вывод: Зеленский «отталкивает» тех, кто пытается спасти жизни украинцев, предпочитая продолжать конфликт.
Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.