Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:57

  Letusrock написав:Нажаль Дніпро набагато ближче до лінії активних подій ніж Стікс (пардон, тобто Тиса)

А чого ви Стікс до сих пір не перейшли?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.


А Ляшко був обраним НАРОДОМ депутатом. І нічого в Армії ще й нагороди отримує, оказалось що Ляшко менше балабол чим деякі величні, але не про це. І Ваші обов'язки можна розприділити)
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:03

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:а хто сперечаться? Але різниця в тому що саме шаман лицемірно пише "у нас немає вибору".
P.S. Не вірю в теплі посади в тилу. Точніше вірю в те що в будь-яку хвилину можна з неї піти на підвищення в штурмовики))

В нас в баті були два алкаші. Одного визнали обмежено придатним і відправили ТЦК охороняти.
Іншого таки перевели кудись в піхоту. Але в нього було стільки зальотів, включаючи стрільбу по своїм по синьці...

у вас тоді унікальний батальйон. Припустимо що у вас дійсно цінують людей, бережуть і так далі. Але наприклад прийде лист від умовного Сирського а-ля "в звязку з загрозою втрати державності, терміново 10% (чи 15-20) штатного розпису перевести в Скалу"...
І пак шо чинити(с)?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:07

  Water написав:
  Letusrock написав:Нажаль Дніпро набагато ближче до лінії активних подій ніж Стікс (пардон, тобто Тиса)

А чого ви Стікс до сих пір не перейшли?

Чотири якорі у вигляді 70+ поки тримають. Якби була опція "два тижні канікул в Україні на рік у випадку форс-мажору" то я перший в черзі
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:20

  Letusrock написав:
  Water написав:
  Letusrock написав:Нажаль Дніпро набагато ближче до лінії активних подій ніж Стікс (пардон, тобто Тиса)

А чого ви Стікс до сих пір не перейшли?

Чотири якорі у вигляді 70+ поки тримають.

А шо вони самі не пересуваються?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:20

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Про путіна мовчиш

А ти думаєш, що якщо кожен буде волати очевидну річ: "Путін х...", то щось зміниться?
  fler написав:ле мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.

У вас є ще син і чоловік, які ніяк не долучаться до ЗСУ.
Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.

хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:40

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:А ти думаєш, що якщо кожен буде волати очевидну річ: "Путін х...", то щось зміниться?
  fler написав:ле мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.

У вас є ще син і чоловік, які ніяк не долучаться до ЗСУ.
Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.

хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?

Партнеры поставят: что еду, что камуфляж (он сейчас и так НАТОвский, вроде). В этом-то и уникальность текущего ВП - по сравнению с той же WW II...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:40

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.


Трамп попросив ...
❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський



✅ Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Pnnh4ytY7sY

**Название:** Attention! Trump asked Putin not to attack Kyiv and other cities this week. Zelenskyy's ingratitude? (Auto-dubbed)

**Канал:** Новостной канал, специализирующийся на событиях в Украине (английский контент с автоматическим русским дубляжом).

**Длительность:** ≈ 8–9 минут
**Просмотры:** ≈ 3.2K (видео свежее, загружено несколько часов назад)

### Краткое содержание

Видео представляет собой сенсационную новость/аналитику, основанную на якобы имевшем место обращении Дональда Трампа к Владимиру Путину.

**Основные тезисы:**

1. Трамп лично обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим крупным украинским городам в течение ближайшей недели.
2. Просьба была передана через неофициальные каналы (упоминаются посредники).
3. Автор интерпретирует это как попытку Трампа продемонстрировать, что он может быстро договориться с Путиным и остановить эскалацию.
4. Главная претензия видео — «неблагодарность» Зеленского: вместо того чтобы публично поблагодарить Трампа за попытку снизить интенсивность ударов, украинская сторона якобы проигнорировала или раскритиковала инициативу.
5. Подчёркивается контраст: при Трампе возможны быстрые договорённости, при Байдене — только эскалация и бесконечная война.
6. Заключительный вывод: Зеленский «отталкивает» тех, кто пытается спасти жизни украинцев, предпочитая продолжать конфликт.

Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.

это не я это ИИ сделал такой вывод
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:44

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.
А Ляшко був обраним НАРОДОМ депутатом. І нічого в Армії ще й нагороди отримує, оказалось що Ляшко менше балабол чим деякі величні, але не про це. І Ваші обов'язки можна розприділити)
Здурі можна й мягке зломати
ТМ Народна Мудрість(с)
А давайте того хто знає і робить щось адекватне в тилу-відправимо шоверами до Саші
А кращих дроноводів - відправимо в тил....

А потім подивимось чим все закінчиться...

Ще не надоїло приймати рішення по алгоритму
Хоть Поржєм...
Ще не насміялись? Кровью харкаєте - а як були примітивами так і залишаєтесь

А -Фахівець хороший на своєму місці, а на чужому місці цей фахівець може виявитись примітивом..
Б - Фахівець людина чи ні визначається не заявками натовпу що фахівець має робити -а економічно/соціальним ефектом від роботи фахівця..
Тому
Якщо Флер або я навіть в тилу працюємо краще бенефакторів, то спочатку відправте себе ТУДИ де від Вас буде користь...
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:50

  sashaqbl написав:Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.
Тут якби маніпуляція зарита....
Є 1 млн в ЗСУ
Є 1 млн броньованих
Є 2-5 млн волонтерів ( люди які більше витрачають свого часу і грошей на підтримку фронту ніж остання група в 15 млн....

От і виходить
ЗСУ - потрібні всі ( хоча й там є якийсь відсоток протирачів штанів)
Заброньовані+Волонтери - потрібні всі ( тут відсоток протирачів десь +/- такий самий як в ЗСУ)
І є 15 млн тих від кого толку ні в ЗСУ ні в тилу ( якщо від людини толку в тилу де в рази легше ніж на фронті-нема, то й толку в ЗСУ від цієї людини буде напевно ще менше)...

То що будемо робити?
Проводити генетичну чистку?
Чи якось погодимось що так, є ті яких можна і на фронт і в тил
а є ті яких ні на фронт ні в тил..
ПС
що Вам краще
відсутність водія
чи наявність водія який при першому ж виїзді Вас з групою- угробить ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 30 січ, 2026 11:51, всього редагувалось 1 раз.
