Letusrock написав:а хто сперечаться? Але різниця в тому що саме шаман лицемірно пише "у нас немає вибору". P.S. Не вірю в теплі посади в тилу. Точніше вірю в те що в будь-яку хвилину можна з неї піти на підвищення в штурмовики))
В нас в баті були два алкаші. Одного визнали обмежено придатним і відправили ТЦК охороняти. Іншого таки перевели кудись в піхоту. Але в нього було стільки зальотів, включаючи стрільбу по своїм по синьці...
у вас тоді унікальний батальйон. Припустимо що у вас дійсно цінують людей, бережуть і так далі. Але наприклад прийде лист від умовного Сирського а-ля "в звязку з загрозою втрати державності, терміново 10% (чи 15-20) штатного розпису перевести в Скалу"... І пак шо чинити(с)?
**Название:** Attention! Trump asked Putin not to attack Kyiv and other cities this week. Zelenskyy's ingratitude? (Auto-dubbed)
**Канал:** Новостной канал, специализирующийся на событиях в Украине (английский контент с автоматическим русским дубляжом).
**Длительность:** ≈ 8–9 минут **Просмотры:** ≈ 3.2K (видео свежее, загружено несколько часов назад)
### Краткое содержание
Видео представляет собой сенсационную новость/аналитику, основанную на якобы имевшем место обращении Дональда Трампа к Владимиру Путину.
**Основные тезисы:**
1. Трамп лично обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим крупным украинским городам в течение ближайшей недели. 2. Просьба была передана через неофициальные каналы (упоминаются посредники). 3. Автор интерпретирует это как попытку Трампа продемонстрировать, что он может быстро договориться с Путиным и остановить эскалацию. 4. Главная претензия видео — «неблагодарность» Зеленского: вместо того чтобы публично поблагодарить Трампа за попытку снизить интенсивность ударов, украинская сторона якобы проигнорировала или раскритиковала инициативу. 5. Подчёркивается контраст: при Трампе возможны быстрые договорённости, при Байдене — только эскалация и бесконечная война. 6. Заключительный вывод: Зеленский «отталкивает» тех, кто пытается спасти жизни украинцев, предпочитая продолжать конфликт.
Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.
fler написав:Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту на майже 5млн., виконавцем іншого проєкту, а ще поточну роботу тягнути та встигати керувати бізнесом.
А Ляшко був обраним НАРОДОМ депутатом. І нічого в Армії ще й нагороди отримує, оказалось що Ляшко менше балабол чим деякі величні, але не про це. І Ваші обов'язки можна розприділити)
Здурі можна й мягке зломати ТМ Народна Мудрість(с) А давайте того хто знає і робить щось адекватне в тилу-відправимо шоверами до Саші А кращих дроноводів - відправимо в тил....
А потім подивимось чим все закінчиться...
Ще не надоїло приймати рішення по алгоритму Хоть Поржєм... Ще не насміялись? Кровью харкаєте - а як були примітивами так і залишаєтесь
А -Фахівець хороший на своєму місці, а на чужому місці цей фахівець може виявитись примітивом.. Б - Фахівець людина чи ні визначається не заявками натовпу що фахівець має робити -а економічно/соціальним ефектом від роботи фахівця.. Тому Якщо Флер або я навіть в тилу працюємо краще бенефакторів, то спочатку відправте себе ТУДИ де від Вас буде користь...
sashaqbl написав:Шкода, що кожен ухилянт впевнений, що в тилу він корисніший.
Тут якби маніпуляція зарита.... Є 1 млн в ЗСУ Є 1 млн броньованих Є 2-5 млн волонтерів ( люди які більше витрачають свого часу і грошей на підтримку фронту ніж остання група в 15 млн....
От і виходить ЗСУ - потрібні всі ( хоча й там є якийсь відсоток протирачів штанів) Заброньовані+Волонтери - потрібні всі ( тут відсоток протирачів десь +/- такий самий як в ЗСУ) І є 15 млн тих від кого толку ні в ЗСУ ні в тилу ( якщо від людини толку в тилу де в рази легше ніж на фронті-нема, то й толку в ЗСУ від цієї людини буде напевно ще менше)...
То що будемо робити? Проводити генетичну чистку? Чи якось погодимось що так, є ті яких можна і на фронт і в тил а є ті яких ні на фронт ні в тил.. ПС що Вам краще відсутність водія чи наявність водія який при першому ж виїзді Вас з групою- угробить ?
