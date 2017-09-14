RSS
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:51

ШІ: агент Краснова

  Wirująświatła написав:
Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.

это не я это ИИ сделал такой вывод

однозначно, капітулянт разом із Красновим, а що хіба є інша офіційна думка відмінна від ШІ?

Ось ще один "замірнік":

з.і.: Трамп просив чи не просив?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:53

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.

это не я это ИИ сделал такой вывод

однозначно, капітулянт разом із Красновим


а сосискер оказывается на английском щпрехает. мало того что пророссиййский еще и црушник шифрованый
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:55

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Стиль подачи — типичный для пророссийских/антизеленских новостных каналов: сенсационный заголовок, обвинения в неблагодарности, акцент на «Трамп может закончить войну быстро», отсутствие ссылок на первоисточник обращения Трампа. Видео использует авто-дубляж, что характерно для англоязычного контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию.
это не я это ИИ сделал такой вывод

однозначно, капітулянт разом із Красновим


а сосискер оказывается на английском щпрехает. мало того что пророссиййский еще и црушник шифрованый

тіпічний англо-сакс, від слова "соска", просто так погоняло не дають
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:05

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту ....


А Ляшко був обраним НАРОДОМ депутатом. І нічого в Армії ще й нагороди отримує, оказалось що Ляшко менше балабол чим деякі величні, але не про це. І Ваші обов'язки можна розприділити)

Нічого, шо я - жінка, а Ляшко - мужик? Чому ви мене з ним порівнюєте?
Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.
Ваша дружина, дочка чи сестра вже в ЗСУ? Ні? Тоді з якого переляку ви до мене чіпляєтесь (м'яко кажучи)?
fler
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:06

проффесор

  fler написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Але мені не пощастило, бо доводиться бути координатором проєкту ....


А Ляшко був обраним НАРОДОМ депутатом. І нічого в Армії ще й нагороди отримує, оказалось що Ляшко менше балабол чим деякі величні, але не про це. І Ваші обов'язки можна розприділити)

Нічого, шо я - жінка, а Ляшко - мужик? Чому ви мене з ним порівнюєте?
Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.
Ваша дружина, дочка чи сестра вже в ЗСУ? Ні? Тоді з якого переляку ви до мене чіпляєтесь (м'яко кажучи)?

Ківа теж проффесор, ніби це щось унікальне, топ 5%, чи скільки там згідно ЕШБ
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:13

  flyman написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

Ківа теж проффесор, ніби це щось унікальне, ..

Рука-обличчя. Ківа - жінка?
fler
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:20

сексизм

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

Ківа теж проффесор, ніби це щось унікальне, ..

Рука-обличчя. Ківа - жінка?

тобто для жінки бути професором табу? ви сексистка?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:22

  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

У якій сфері ви науковиця?
Першу шо знайшов:
Віта Титаренко, старший лейтенант, офіцер першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, наукова співробітниця Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чому ви мене з ним порівнюєте


В мене ВСІ ближчі родичі чоловічого роду в Армії.
А у Вас Ніхто. Зате завжди потужний успішний успіх.

Доречі, а де дівся Успіх?)

ПС, один навіть з інвалідністю, але на ВЛК одужав)
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:03

  Water написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

У якій сфері ви науковиця?
Першу шо знайшов:
Віта Титаренко, старший лейтенант, офіцер першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, наукова співробітниця Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.

Water, чудово. Я теж у гуманітарній сфері, хоч не філософ. Ось посилання на її науковий профіль, де можна ознайомитись з її працями та побачити індекси цитування.
https://scholar.google.com/citations?hl ... by=pubdate
Враховуючи, що вона працює в НАНУ з 1999 року і має h-індекс цитування 8, можна зробити висновок, що як науковець вона не дуже затребувана. Напевно, в ЗСУ вона ефективніша. Мій h-індекс = 18, отже моя ефективність у науці значно більша. Не знайшла в гуглі її вік, але припускаю, що десь близько до мого.
Тепер поглянемо, чим вона займається. Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ ЗСУ — це спеціалізований підрозділ, створений для боротьби з російською пропагандою, документування реальності війни та налагодження співпраці з медіа. Центр працює як ключова медійна структура в системі Командування Сухопутних військ, що об'єднує військових журналістів та медійників для ведення інформаційної війни. Чи не те саме я роблю тут?))
fler
