М-да. Вам прям медальку треба дати.
Можна посилання на ваш індекс?
|
|
|
Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:26
Тут це шо, рубльом наказать фокса, закарпаття?
Чи ви по айпішнику виявили "когось" і притягнули за державну зраду?
Чи я колись побачу на мавзолеї контактний телефон +7(499)994-99-13?
Ось ще одна науковиця:
Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:27
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:01
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це як ? Опосоредковано ? Накачуючи пустопотужність, і тим сприяючи подальшому руйнуванню інфраструктури, економіки України? і це все назло фоксу?
цілились у фокса, а поцілили в Україну
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ох згадую свої студеньтьсякі роки, коли ми писали статті і просто вписували викладачів, звичайно що вони перечитували пару раз, хоча не всі)) А ще як згадаю свою кафедру і скільки там було дармоїдів, один препод дуже умний був ТАУ читав, але мав дуже 'бажання' когось навчити. А ще уявляєте на кафедрі робототехніки, робот - не працює))
Зайшов зараз переглянути що там, половина від армії ховається, другий дружину влаштував, ще частина як викладачі ноль без палочки. Зате один якийсь новий з америки то в ньом цей індекс цитувань h-260, оце вже інша справа, може і може чомусь навчити, Нанотехнології та наноматеріали читає. А ще один працює якого ще 15років тому хотіли звільнити, чи жалко може я не знаю, завжди нам говорив надо поставити десь 20% п'ятірок, щоб декан не ругав.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:14
Короче детали:
«Достреливал в упор»
Глава Нацполиции Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым в Черкасской области при попытке задержания.
Он сообщил, что бойцы спецподразделения с боевым опытом зашли в дом, сообщили подозреваемому о начале следственных действий, общались с ним «спокойно, с учетом его статуса ветерана войны».
«Однако он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию дома и устроил засаду у дороги в лесистой местности», - сообщил Выговский.
Сослуживцы не нашли его в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители громады, на поиски которых отправились полицейские офицеры громады.
Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их авто в упор - одного убив, а другого ранив. Это было в полукилометре от дома подозреваемого.
"После чего подошел к раненому в упор и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер громады, и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", - продолжил глава Нацполиции.
"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - добавил он.
«Боевой статус не является оправданием для совершения умышленных убийств, да ещё и с такой жестокостью. Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нём хладнокровного убийцу, который, понимая, что человек уже ранен, намеренно и хладнокровно добивал его», - написал Выговский.
Ранее ряд военных и блогеров опубликовали посты в поддержку Русинова, заявляя, что он был активистом Майдана и воевал в ВСУ. При этом они подтверждают, что Русинов поджигал авто депутата местного совета, по поводу чего к нему с обыском и пришли полицейские.
Сайт "Страна"
Додано: П'ят 30 січ, 2026 15:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|