Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:04

Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.

▪️Число российских солдат, погибших в боях в Украине, резко возросло в последние недели, и, согласно европейским оценкам, эта динамика, если она сохранится, может затруднить Кремлю замену войск без какой-либо формы мобилизации.

▪️Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре погибли 35 000 российских военнослужащих. В мрачной арифметике войны он обозначил цель довести это число до 50 000 к лету — показатель, который примерно вдвое превышает среднемесячный уровень, рассчитанный НАТО в 2025 году.

▪️Более высокая летальность стала результатом более эффективного применения украинских беспилотников. Согласно оценкам нескольких европейских правительств, соотношение убитых и раненых в последнее время сместилось в сторону погибших.

▪️Поскольку эти оценки показывают, что число смертей достигло уровня набора личного состава, несколько источников сообщили, что такая тенденция затруднит восполнение потерь без мобилизационной кампании.

▪️Однако президент Владимир Путин вряд ли пойдет на такую мобилизацию, поскольку она крайне непопулярна в России. Он избегает повторения ситуации сентября 2022 года, когда призыв 300 000 резервистов вызвал массовый исход сотен тысяч людей из страны и резкий рост недовольства войной среди населения.

▪️Европейская оценка усложняет картину, которую отстаивает Москва — и порой повторяет Дональд Трамп — что преимущество России на поле боя означает неизбежность победы. Траектория потерь Кремля может ослабить позиции Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы, по мнению людей, знакомых с оценками, которые высказались на условиях анонимности.

▪️И хотя российские силы ведут непрерывную ракетно-дроновую кампанию, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, оставив обширные районы страны без отопления и электричества в зимние месяцы, ее армия добилась лишь незначительного продвижения на линии фронта.

▪️В течение нескольких месяцев на линии фронта протяженностью 1000 километров не удалось добиться крупных стратегических прорывов, а окопавшиеся войска ограничивались тактическими боями.

▪️В то время как российские войска пытались укрепить свои позиции вокруг Славянска, Киев, по данным вашингтонского Института изучения войны, сообщил о некоторых успехах в районе Покровска.

▪️Чтобы пополнить ряды, Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты, утверждая, что этой меры достаточно для достижения годовых целей по набору.

▪️Однако наряду с живой силой технологии беспилотников стали ключевым фактором в борьбе за преимущество в войне — и именно в этой сфере украинские войска добились мастерства.

▪️В настоящее время украинский персонал может регистрировать и проверять каждое уничтожение, что дает европейской разведке высокую степень уверенности в цифрах потерь, которые несет Россия, и в сложностях, с которыми она сталкивается при защите от дронов.

▪️Федоров назвал показатель в 50 000 убитых «стратегической целью». По словам министра, опубликованные в декабре данные «подтверждены видеозаписями», о чем он сообщил журналистам в начале этого месяца. «Если мы достигнем 50 000, то увидим, что произойдет с врагом», — сказал он.

▪️Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман сказал, что показатель погибших в бою (KIA) в России «значительно вырос» в прошлом году.

▪️«Соотношение KIA к тяжело раненым было гораздо ближе к 1:1», — написал он в X.

▪️В отчете латвийских спецслужб, опубликованном в понедельник, также подчеркивается, что развитие технологии беспилотных летательных аппаратов становится все более важным фактором на поле боя.

▪️«В настоящее время как в российской, так и в украинской армиях беспилотные летательные аппараты различных типов ответственны за 70-80% погибших и раненых… Широкое использование беспилотных летательных аппаратов позволяет обеим сторонам проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по войскам и технике противника», — говорится в отчете. #Россия #Украина #мобилизация



Сначала верили в джавелины, потом байрактары, хаймарсы, ф16, патриоты. Сейчас верят что 50 тыс как то повлияют.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:04

екзистиційний конфлікт

  fox767676 написав:
  katso написав:ветераном ВСУ и Майдана Сергеем Русиновым


бачите
а от казали що русинів російські фашисти вигадали , тому можно лаятися "русньой" направо-наліво

в ФБ пишуть, що з депутатом екзистиційний конфлікт на грунті світоглядних поглядів
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:07

де?

  Wirująświatła написав:
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.


мобілізації де?
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:08

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?

Партнеры поставят: что еду, что камуфляж (он сейчас и так НАТОвский, вроде). В этом-то и уникальность текущего ВП - по сравнению с той же WW II...

партнеры они такие
...и ещё "на сдачу" будут наливать ивакуировавшимся баварского в нимеччыни на 500ойро/мес)
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:08

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Bloomberg: Рост числа российских солдат, погибших в Украине, вызывает пристальное внимание Европы к вопросу мобилизации.


мобілізації де?

В Европе КАНЕШНА
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:25

Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:30

  Прохожий написав:
  _hunter написав:
  Vadim_ написав:хліб росте у полі сам по собі як бурьян?
шо ви будете їсти в окопі і у шо вдягатися ... , без тилу?

Партнеры поставят: что еду, что камуфляж (он сейчас и так НАТОвский, вроде). В этом-то и уникальность текущего ВП - по сравнению с той же WW II...

партнеры они такие
...и ещё "на сдачу" будут наливать ивакуировавшимся баварского в нимеччыни на 500ойро/мес)

шо у голові ...?
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:34

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:
Россия дала согласие на недельное прекращение атак по энергетической инфраструктуре Украины — об этом заявил Трамп.



❗️Енергетичне перемир’я набуває чинності вже цієї ночі. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні, — Зеленський

Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого.
Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару.
Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження.
А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.


не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля

по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару),
ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:36

  Letusrock написав:Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання.
Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь).
Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"

Я думаю причина банальна - бусифікація вже працює слабо. На вулицях вже майже не має людей без відстрочок.
Я думаю перейдуть то "персональної бусифікації" - тобто будуть вичисляти людей яких можна мобілізувати + будуть активніше працювали з людьми, які у розшуку.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:37

  Water написав:
  fler написав:Знайдіть у ЗСУ жінок - докторів наук, а тоді порівнюйте.

У якій сфері ви науковиця?
Першу шо знайшов:
Віта Титаренко, старший лейтенант, офіцер першого центру інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ Збройних Сил України, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, наукова співробітниця Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.


натрапив на відео про депутата(тку) Парламенту Швеції

