budivelnik написав:Мені цікаво А навіщо цей весь срач? Невже не ясно 1 Людина яка пройшла Майдан, ЗСУ і отримала ветерана - швидше за все має деформоване війною поняття справедливість/правильність ... чи інший зручний термін -підберіть самі 2 Офіцери міліції ( якщо погодитись з тим що описав їх керівник) також діяли відносно коректно (чекали/шукали/не бикували/запросили товаришів ветерана .....) тобто діяли в межах повноважень...
Звідси висновок а-всі загинули б - офіціерів міліції які загинули ВИКОНУЮЧИ наказ - подати на нагороди (посмертно) в - ветерана поховати з написом на могилі ( війна так і не відпустила з своїх пазурів) г - всім причетним службам ( СБУ , віділ внутрішніх розслідуваннь МВС, прокуратура) провести слідство не за фактом вбивства або загибелі, а за фактом виникнення умов яке привело до вбивства/загибелі) Все А ці пошуки абсолютної справедлвості... Я завжди питав Уявіть що йде розслідування в якому питанням є крадіжка 1000 грн.... Спочатку його розглядає слідчий 2 тижні ( витратив на нього 10000 грн бюджетних коштів(його зарплата) Потім прокурор на підставі подання слідчого розглядає чи можна висунути звинувачення ( ще парочка тисяч гривень бюджетних грошей) Потім суддя з зарплатою 500 грн/год - витрачає 10 годин на прийняття СПРАВЕДЛИВОГО рішення... І після того як все відбулось - виявляється. Той в кого вкрали 1000 - доплатив ще 10 000 щоб довести що в нього вкрали Той який вкрав 1000 - доплатив ще 10000 щоб йому довели що він вкрав...
тобто сучасний феодальний устрій де в регіонах царюють місцеві князьки (лояльні до зелених узурпаторів) в зговорі з органами держвлади та силовим і судовим апаратом це "мелочі жізні"?
Я давно не бачив стільки лайна в одній голові.... 1 Я прагматик, тому для мене не існує поняття абсолютна справедливість 2 Мене особисто цікавлять тільки ті варіанти справедливості які приносять користі більше ніж затрати на визначення найсправедливішого варіанту 3 Мій особистий досвід підказує не ввязуватись в розслідування, які забирають ресурсів більше ніж повертають...
Простий приклад правильного рішення Раніше - будь яке ДТП потребувало наявності ДАЇ... зараз з цим на раз два справляються страхові. Тому якби мене питали , я б просто ввів дві страховки.. Одну для всіх мешканців (а-ля сьогоднішня цивілка для автовласників) де б з усіма проблемами( в тому числі і податковими) вартістю до наприклад 1 млн - пошуки справедливості проходили не через суди а через страхові. Другу для випадків вартістю понад 1 млн грн ( а-ля каско )....
Water написав:За даними слідства, упродовж березня-липня 2025 року священник однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ МП у проросійських Telegram-каналах залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу. https://bukvy.org/u-harkovi-zatrymaly-s ... resiyu-rf/
ім'я їм легіон (с)
(Марк 5:8-12, Луки 8:30-31) Ісус зцілює біснуватого. Ісус питає його ім'я, духи відповідають: «Легіон, бо нас багато».
Letusrock написав:Чи не вперше за весь час війни Зеленський вслух сказав слово "бусифікація", і доручив Федорову вирішити питання. Виявляється попередні очільники МО всі ці роки не могли контролювати своїх підлеглих. Міноборони разом з Зеленським дуже хотіли покрасти край бусифікації, але кляті бусики щоранку виходили з гаражів на полювання (примушуючі навіть поліцію допомагати чинити злочини, та таксіювати на їх користь). Сподіваємось новий міністр МО діджіталізує, пардон, тобто припинить ці "перегиби на місцях / одиничні випадки"
Я думаю причина банальна - бусифікація вже працює слабо. На вулицях вже майже не має людей без відстрочок. Я думаю перейдуть то "персональної бусифікації" - тобто будуть вичисляти людей яких можна мобілізувати + будуть активніше працювали з людьми, які у розшуку.
Чисто технічно, з урахуванням діджіталізації, завтра переловлять усіх хто підпадає під умови.
sashaqbl написав:Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого. Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару. Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження. А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.
не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля
по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару), ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру