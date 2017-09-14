Армия РФ нанесла ракетный удар по складам «Филип Моррис» в пригороде Харькова Вот такое у нас «перемирие». Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным. Тот обещал в течение недели не бить по Киеву и другим городам Украины. А уже в 5 утра харьковчане проснулись от мощного взрыва. Формально прилетело не по городу. Ракета ударила буквально за окружной – по складам американской компании «Филип Моррис» в поселке Докучаевское. Табачная фабрика под Харьковом не работает с начала полномасштабного вторжения. Руководитель по коммуникациям Виктория Ильинская сообщила «Суспільному», что дежурный персонал находился в укрытии. Обошлось без пострадавших. Пожар, по данным ГСЧС, охватил 5 тысяч квадратных метров. Его тушили 80 спасателей.
Зеленский подтвердил, что РФ не наносит ударов по энергетике Украины. Но есть исключение
«Этот день начался с региональных отчетов: во всех наших регионах с ночи на пятницу действительно не было ударов по энергетическим объектам – почти ни одного. Исключением стал Донецкий регион, где был нанесен единственный удар по газовой инфраструктуре с использованием авиационных бомб», — сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он отметил, что в то же время Россия переходит к нанесению ударов по логистическим и перевалочным станциям. В частности, сегодня утром в Днепропетровской области был поражен один из специальных вагонов «Укрзалізниця» для выработки электроэнергии.
При этом Украина также не наносит удары по российской энергетике, сказал Зеленский.
Однако в течение дня продолжались обычные российские атаки с использованием беспилотников и авиационных бомб. В Харьковском регионе был поражен склад американской компании Philip Morris, начался пожар. Также были нанесены удары по Никополю, Херсону и приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей, сообщил президент Украины.
Россия не будет бить по объектам энергетики Украины до 1 февраля, заявили в Кремле
Об этом Владимира Путина попросил президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По информации «Ведомостей», такая уступка сделана «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».
Владимир Зеленский сегодня сообщил, что за прошедшую ночь Россия не атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, однако переключилась на удары «по логистике» и не отказалась от ударов по жилой застройке.
Стоит отметить, что в результате уже произошедших атак значительная часть Украины остается без света и отопления. В Киеве, например, в такой ситуации еще с 28 января находятся жители более 700 многоквартирных домов.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.“Я сподіваюсь, що ми зможемо присудити Нобелівську премію миру Трампу. Я вірю, що він може зробити свій внесок у встановлення справедливого та стійкого миру і для України, і тоді, нарешті, ми зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру”. https://www.ansa.it/english/news/politi ... 737e4.html
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні. “Якщо президент Трамп забезпечить справедливий мир для України, то я також підпишу таке призначення. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це повинен бути справедливий мир. Якщо він цього доб’ється, він заслужить визнання всього світу”. https://tvpworld.com/91334604/sikorski- ... F-w7UyO4zQ
ЛАД написав:а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують... "верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Про корупцію і відкуповування від мобілізації можна ще сказати що це не його відповідальність. Хоча це ЙОГО відповідальність. Він призначає керівників силового блоку.
Согласен. Но у нас коррупция укоренилась слишком сильно. Начиная с бытового уровня. Почти каждая власть обещала с ней бороться, но никому не удалось её победить. ТЦК в стране очень много. Не очень представляю себе, откуда вдруг во время войны можно набрать кристально честных начальников ТЦК. И не только.
В той же Молдове - ее было не меньше. Но всего за примерно две каденции - победили настолько, что их вот-вот берут в ЕС. В отличии от.
Так вам и не нужно представлять - в отличии от "этого". А если "этот" за 6 лет не смог представить - пусть освобождает кресло для кого-то более компетентного.
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Не хочет. Что дальше?
так що далі?
чекаєте відповіді, що треба воювати далі, доки подальший тиск партнерів не змусить руських до перемовин? а потім будете бігати та волати - ось, тут кажуть про безконечну війну? й всіх, хто так каже, треба в окоп?
Wirująświatła написав:Прямо сейчас Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві каналиЯ думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Не хочет. Что дальше?
чекаєте відповіді, що ......
Вы, помнится, очень сильно плакали на тему "мне чужие слова приписывают - я этого не говорил 😭"
Shaman написав:ще раз - це ваш власний висновок - ви свідомо переводите до чорне-біле. є варіант, довіряти не можна, але домовлятися ми вимушені. а там подивимось - може Раша зламається раніше, ніж встигне напасти
Только полный идиот будет подписывать договор, если заранее уверен, что враг его соблюдать не будет. Особенно, если считает, что временная передышка играет на руку врагу. А здесь такое мнение неоднократно высказывалось.
ви так впевнено розповідаєте про реальний стан речей у світовій политиці - а інколи раптово одягаєте рожеві окуляри. по-перше, хтось бачить, а хтось не ХОЧЕ бачити (знайомо ЛАД?). й робить вигляд. в 38 році теж були оцінки про подальшій перебіг подій, але угоду з гітлером підписали.
й ви самі кажете - за період перемир'я ми теж можемо багато чого досягнути, якщо не будемо шукати мир в очах, а міни, дріт та нові укріплення. перемир'я - це можливості та ризики з обох сторін.
й невеликий урок російської мови - якщо ворог "можеть нарушить соглашение в любой момент - не ознчает, что он его обязательно нарушит". просто до цього треба бути готовим. а ви чомусь СПЕЦІАЛЬНО звужуєте - або, або...
про готовність - теж явне перебільшення. є варіант Китай та Тайвань, та КНДР та Корея. там реальні загрози. є Польша та Прибалтика поруч з Рашею - теж великий ризик. є Німеччина та Раша - Німеччині треба трошки наростити мускули - для Німеччини це не так важко, щоб руські згадали про 41. а США та Великобританія цього разу будуть допомагати Німеччині...
Не понятно, к чему вы привели эти примеры. В чём "перебільшення"? Но только один вопрос - вы не согласны с тем, что готовиться к войне (к защите страны) надо постоянно, задолго до её начала, а не тогда, когда война началась? Тогда вполне вероятно, что она и вообще не начнётся.
знову не розумію. до якої війни слід готуватися Іспанії чи Італії? приклади я навів країн, в яких є реальний ризик нападу. в Європі, окрім Раші - він відсутній. на Близькому сході - високий. дуже просто - чи є неадекватні сусіди. в України нажаль, є - й це ризик на десятиріччя. насправді цьому ризику кілька сотень років, але дехто все ніяк його не побачить
на що я згоден, я писав неодноразово. оскільки ви вчергове демонструєте своє фірмове - "не побачив", то "метать бисер" не буду. задайте конкретне питання, що саме вас цікавить, які умови - я відповім. а взагалі про перемовини я писав ще більше року тому, тому ваше "вы наконец" - це ознака слоупока
То, что когда нет аргументов вы легко переходите на хамство, давно понятно. sashaqbl не поленился повторить свой взгляд на возможное окончание войны. А вы, кроме "метать бисер" и рассказывать сказки насчёт "неодноразово", ничего сказать не можете.
а ви тут до чого? от коли побачимо ВАШ погляд (який ви взагалі не озвучуєте), тоді ВИ й отримаєте відповідь. я неодноразово писав про умови - й ви це знаєте, пошукайте. аргументи є - але для рівної дискусії, а не в стилі ЛАДа - ви кажіть, а я покритикую. власної позиції немає саме у ВАС. за що можуть забанити - що ваша позиція "Кац пропонує здатися"? чого від вас ще очікувати. точніше, треба домовлятися з руськими. що там у Франк написано, знайшла рецепт, як домовитися?..
"Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду.
що значить немає - тут є декілька обліківок, які майже відкрито це роблять. деякі приховано, деякі українці як корисні ідіоти.
всі ці розповіді - в окупації не так й погано, та й краще жити в Біларусі, ніж в Україні, треба все одно домовлятися, вигадки, що ми відмовляємось від перемовин, яких не було...
не маєте цитат, хоч назвіть, хто за війну. бо я кажу - не писав такого ніхто - лише провокатори
Да, "краще жити" в Беларуси без войны, чем в Украине с войной. Если для вас это не так, то есть два варианта - либо вы из тех, кто наживается на войне (вряд ли), либо хватит писать лозунги с дивана и вперёд на фронт. И я не "не маю цитат", а просто не хочу их искать да и вообще приводить. Так же, как и называть, кто здесь за продолжение войны. Единственное, к чему это приведёт, - к очередному срачу. Но его здесь и так выше крыши.
ні, тут немає людей за продовження війни - це свідома маніпуляція - того й назвати не можете.
а тепер головне питання - а навіщо ви спеціально перекручуєте? з якого переляку наше бажання жити за європейськими правилами - це підстава для війни? так "лучше жить багатым и здоровым" - чергове відкриття ЛАДа. а ми зараз у стані вибору - або воюємо та існуємо, або нас окупують та будуть знищувати ВСЕ українське. для вас ЛАД це не проблема - що у вас українського? а от для українців це проблема. але тут інша проблема - більшість думає, що це зробить хтось інший. але для цього є держава, й керівництво держави, яке приймає таке рішення, на фронт не відправиш. тому оці особисті накиди - "на фронт" залиште своїм рідним. а для вас - інша пропозиція - на "..Рашу". й буде вам там щастя