fler написав:Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.“Я сподіваюсь, що ми зможемо присудити Нобелівську премію миру Трампу. Я вірю, що він може зробити свій внесок у встановлення справедливого та стійкого миру і для України, і тоді, нарешті, ми зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру”. https://www.ansa.it/english/news/politi ... 737e4.html
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні. “Якщо президент Трамп забезпечить справедливий мир для України, то я також підпишу таке призначення. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це повинен бути справедливий мир. Якщо він цього доб’ється, він заслужить визнання всього світу”. https://tvpworld.com/91334604/sikorski- ... F-w7UyO4zQ
Справедливий мир - це кордони 1991. Це нереально. Тому ці заяви це популізм, як майже усі заяви політиків.
sashaqbl написав:Якщо справді тільки "тижневе" - то виглядає, що х... черговий раз розвів рижого. Тому що, як хтось вже писав на форумі, тиждень - це про дорозвідку цілей та підготовку удару. Так, на цей тиждень припадають морози, але камон, ніхто, маючи стіни і вікна, не помре від переохолодження. А сильонок, щоб добити все саме в цей тиждень - видно не вистачає. Тому щось і виторгували собі.
не зовсім тиждень, піськов сказав : до 1 февраля
по факту виходить 3 дні (саме стільки потрібно щоб підготуватись до масованого удару), ппошники підтвірджують, що в січні 2026 росія використували ракети виготовлені в грудні 2025го, тобто армія рф працює не зі складів, а майже з конвейеру
І з 1 лютого, як раз, починаются суворі морози
у нас вчора до 22.00 дощ дрібний весь день, потім падіння температури до -7С (по відчуття -20С), ожеледиця, 15-20см снігу, нормально
Зеленський пояснив, що відлік перемирення почався с 00.00 30грудня, подивимось як воно буде