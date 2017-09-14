Після вступу на територію Німеччини у 1945 році підрозділи Червоної армії вчинили масштабні воєнні злочини проти цивільного населення, які тривали й у перші роки окупації (до 1947-го). Основними видами злодіянь були масові зґвалтування, вбивства, мародерство та примусова праця.

Масове сексуальне насильство

Це стало одним із найтрагічніших аспектів радянської окупації.

Масштаби: За оцінками істориків (зокрема Ентоні Бівора), кількість жертв зґвалтувань серед німецьких жінок становить від 860 000 до 2 000 000 осіб.

Географія: Лише у Берліні було зґвалтовано близько 100 000 жінок, причому приблизно 10% із них згодом померли (переважно через самогубства).

Характер: Часто це були групові зґвалтування, що супроводжувалися катуваннями та вбивствами. Жертвами ставали жінки різного віку — від підлітків до літніх людей.

Масові вбивства та розправи

Радянські війська вчиняли акти помсти, часто не розрізняючи військових та цивільних.

Масові страти: Наприклад, у місті Тройенбрітцен (квітень-травень 1945) радянські солдати розстріляли близько 1000 мешканців, переважно чоловіків.

Відомі інциденти: Різанина в Неммерсдорфі (1944) та Метгетені (1945), де було виявлено численні тіла закатованих цивільних та зґвалтованих жінок.

Масові самогубства: Через страх перед звірствами Червоної армії цілі німецькі сім'ї чинили масові самогубства (наприклад, у місті Деммін у 1945 році).

Мародерство та "трофеї"

Грабунок Німеччини мав як стихійний, так і організований характер.

Демонтаж промисловості: Радянська влада організовано вивозила цілі заводи, обладнання та культурні цінності як репарації.

Солдатське мародерство: Рядові бійці масово вилучали особисте майно громадян: годинники, велосипеди, одяг та коштовності. Все, що не могли вивезти, часто просто знищували.

Примусова праця та депортації

Депортація в СРСР: Сотні тисяч цивільних німців та етнічних німців зі Східної Європи були депортовані до Радянського Союзу для примусової праці як "живі репарації".

Табори: На території окупованої Німеччини радянська адміністрація використовувала колишні нацистські концтабори (наприклад, Бухенвальд та Заксенгаузен) як "спецтабори" для утримання "ворожих елементів", де тисячі людей гинули від голоду та хвороб.

Можу детальніше розповісти про долю конкретних міст під час штурму або надати інформацію про те, як міжнародна спільнота реагувала на ці події в той час.