Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И во что к тому времени превратится Украина.
Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе.
И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?

Як казав класик: "яка розумная цьому альтернатіва? Ех, б*** Данія!".
Особисто я альтернативи не бачу. Інші варіанти гірші.

Ось ми плавно підійшли до того, щоб продовжувати воювати, потрібні і люди в ЗСУ, і гроші та забезпечення

Гроші в тилу генерують платники податків + волонтери, які збирають гроші(знову гроші) для забезпечення ЗСУ

Є чудова формула пана Hotab'а
1) Або воюй в ЗСУ
2) Або плати податки
3) Або донать
4) Або комбо з 3-х попередніх пунктів в різних варіантах

Іншої формули не існує
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:48

  pesikot написав:
  Бетон написав:❗️Произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины — это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, — Шмыгаль

Эта кучка варваров уничтожит же всё что осталось

На момент, когда ты это сюда принес, уже пошли включения электричества

То где ты видишь кучку варваров ? На дне 3-литровой банки домашнего вина ? )

Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой.
В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу. :mrgreen:
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:51

  ЛАД написав:И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?


а что, даже тогда границы не закрывали? Та шо ж такое.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:51

  барабашов написав:Есть пророчество Ванги, что если мы всех вас, Шламана, тебя, ухылянта-пилота, торговца палёнкой, прочих piZdunoff, принесём в жертву на Мавзолее на Кр.Площади как у фильме Гибсона "Апокалипсис наших дней", то всё закончится, Запорожская АЭС станет наша, и курорты Пицунды, Сочей и Алупки с Гаспрой снова будут открыты нам вместе с путешествиями по Енисею и ТрансСибу(ну как и было до того как мы с тобой школу закончили) за сахалинской икрой.
В принципе после +12 в хате каждое утро и графиком со светом 5 часов в день -я категорически ЗА и начинаю затачивать ритуальную бензопилу. :mrgreen:


Тебе опять выход развальцевали ?
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:54

pesikot


Тебе опять выход развальцевали ?

то у нього вхід

«А на фронті зараз Барабашова з картоплею на вечерю подають ..»
Hotab
