Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:12
Water написав: ЛАД написав:
частичное ограничение суверенитета и потеря части территории.
Завгар, повернись, вєк волі нє відать.
А чого Ви так перебиваєтесь долею України, фаріонствуєте? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
fox767676
Повідомлень: 5221
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 219 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:14
fox767676 написав:
по магии конечно дно
гитлеру до самой смерти в бункере ежедневно гороскопы составляли
что вот-вот сталин с рузвелбтом поссорятся, а черчилль передумает
Зато это объясняет многое как в поведении так и во внешнем виде его подопечного.
Вопрос, как скоро попустит порча и попустит ли вообще? Если там работали колдуны вуду, что теперь есть возможность управлять куклой и на расстоянии.
Возможно, смогут помочь колдуны Трампа, я уверен что они есть и у него, но пока процесс движется вяленько, мощная порча.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1225
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:15
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования.
Вопрос, что делать нам?
Воювати.
Вашу позицию я понял.
Вы рассчитываете, что у РФ финансы закончатся раньше, чем наши возможности воевать.
Это вполне возможно.
Вот только вопрос, когда это случится.
И во что к тому времени превратится Украина.
Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе.
И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
на Раші є списки на сотні тисяч людей, які будуть підлягати фільтрації. хто після поїде до Сибіру, а хто просто зникне - питання відкриття. всі, хто мав відношення до ЗСУ, теж постраждають. тому рахунок не на сотні тисяч, на мільйони...
в тебе перевага в тому, що ти й так готовий малорос, на яких Раша погоджується. а що робити тим, хто спілкується українською? а тих, хто поважає Бандеру, Шухевича та інших? а вірянам УГКЦ що робити? про такі наслідки ти не думаєш? отож...
Shaman
Повідомлень: 11525
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 1719 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:15
fox767676 написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Цифра 99000 вызывает сомнения.
По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой.
Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.
ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
А чого Ви так перебиваєтесь долею України, фаріонствуєте? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
Рідко захожу сюди і відписую. Хочу поцікавитись, а що таке "фаріонствуєте"? Це типу фарисей??
BIGor
Повідомлень: 10461
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1905 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:17
fox767676 написав: Water написав: ЛАД написав:
частичное ограничение суверенитета и потеря части территории.
Завгар, повернись, вєк волі нє відать.
А чого Ви так перебиваєтесь долею України, фаріонствуєте? Виїхали та і все, вважайте врятувались.
Копіпаст на всі повідомлення?
Та якбиж я їхав на той клятий Париз...
Water
Повідомлень: 3858
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 259 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:19
sashaqbl написав: Shaman написав:
за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу
Звісно. За енергосистему відповідав "двушка в маскву"
На дворі -війна...
Тут бах тиждень тому під Мурманськом падає 5 вишок ЛЕП.... ясно що від старості...
Але тут бах і проблема на українській ЛЕП 750КВольт.... це вже ясно що Президентська криворукість
Але тут знов бах і впали під тим самим Мурманськом наступних 5 опор... за 50 км від того місця де падали перші...
Може хоч хтось спробує поєднати ці випадки...
budivelnik
Повідомлень: 27873
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:19
Господар Вельзевула написав:
Мендель
піде за статтею державна зрада, якщо вона ще не сусідка Міндича.
Water
Повідомлень: 3858
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 259 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:20
Господар Вельзевула написав:
Зато это объясняет многое как в поведении так и во внешнем виде его подопечного.
Вопрос, как скоро попустит порча и попустит ли вообще? Если там работали колдуны вуду, что теперь есть возможность управлять куклой и на расстоянии.
Возможно, смогут помочь колдуны Трампа, я уверен что они есть и у него, но пока процесс движется вяленько, мощная порча.
оно так не работает, даже если бы могло работать
какой-нибудь благодатный старец-постник, который в каждой букашке Бога видит, и одновременно знает наизусть таблицу Менделеева , может наизусть Бодлера, Шекспира и Макиавели цитировать, вот он теоретически мог бы что-то сделать.
Но 1) Таких нет 2) Таким это не надо 3) А кто вам вообще сказал что триумф ермаков-фарионов угоден планам Божим?
fox767676
Повідомлень: 5221
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 219 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:21
BIGor написав:
Хочу поцікавитись, а що таке "фаріонствуєте"?
Фаріон.
Water
Повідомлень: 3858
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 259 раз.
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:21
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
И во что к тому времени превратится Украина.
Не придётся ли к тому времени сравнивать нашу экономику (и, соответственно, жизнь) не с 1991 или хотя бы с 2014, а с 1913, как делали в Союзе.
И сколько людей останется в Украине.
100 с лишним лет назад украинцы массово выезжали в Канаду. Куда будут ехать сейчас?
Як казав класик: "яка розумная цьому альтернатіва? Ех, б*** Данія!".
Особисто я альтернативи не бачу. Інші варіанти гірші.
Я писал о финском варианте.
Да, это частичное ограничение суверенитета и потеря части территории.
Но с потерей территории уже практически все смирились, а ограниченный суверенитет это всё же суверенитет, а не оккупация. Финляндия в этих условиях спокойно жила и достаточно успешно развивалась.
Не уверен, что мы сегодня смогли бы добиться такого варианта, но мы и не пробовали.
а я ВЧЕРГОВЕ питаю, що таке обмеження суверенітету? розпишить. бо коли почнете розписувати, то побачити, що це НЕМОЖЛИВО. не знаю, як там Фінляндія голосувала під час вторгнення срср в Афганістан, але під час вторгнення в країни Балтії чи Польщу нам вже не пасує утримуватися, нам допомагати доведеться...
втрата суверенітету - це проросійський уряд. в Україні це можливо лише після окупації/капітуляції. відповідно виборів не буде, проросійський уряд можливий лише в Біларусі чи Домбабве - в Україні це просто неможливо.
в нас можливий лише корейський чи німецький варіант. чогось корейці не змогли дотиснути Сеул, зупинилися. можливо індійський варіант. але ніякого втрати суверенітету. з обмеженим суверенітетом ніякої допомоги з ЄС не буде, власне як й співпраці. буде як Донецьку зараз - так там не було бойових дій
Shaman
Повідомлень: 11525
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 1719 раз.
