ЛАД написав:вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли.
Тобто, Карелія це зовсім не окупована Фінляндія?
У 1920–1930‑х роках репресії торкнулися інгерманландських фінів — етнічної групи, що жила навколо Петербурга. Їх масово виселяли, арештовували й відправляли до таборів. Загальна кількість жертв депортацій і ув’язнення оцінюється в 60 000–105 000 осіб, із них загиблих — близько 18 800.
Депортації під час Другої світової війни У 1941–1942 роках, після початку війни з Фінляндією, радянська влада продовжила виселення інгерманландських фінів, відправляючи їх до Сибіру та інших регіонів. Це підтверджується численними усними свідченнями депортованих.
Нічого нового. Ви особисто ще не були на допиті у москалів, там згадаєте за мальчіка у трусіках, як ви, ветеран АТО над ним знущались. Але ви вірте у лояльність, чому-б й ні, надія вона звісно вмирає, але остання.
Я понимаю, что вы хорошо умеете пользоваться гуглом. Если б вы ещё научились понимать, о чем разговор. Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии. Соответственно, там происходило то же самое, что и во всём Союзе. Но разговор был о Финляндии и её истории после поражения во 2 МВ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 01 лют, 2026 00:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии.
Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?
1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною. Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії. 1939–1940: Зимова війна СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда». Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна.
ЛАД написав:Попробовали насколько легко пенсионеру смотаться оттуда "до найближчої Грузії або Туреччини"?
Літак Мінєральниє Води-Тбілісі 14 лютого, назад 15 лютого 190 баксів за все. UPD: 13-14 лютого 161 бакс. Якщо дешевше- Верхній Ларс. UPDD: Хоча я не впевнений шо буде дешевше. Якщо адіннарот до сибіру заслали, то там Китай ближче, або Казахстан.
ЛАД написав:Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии.
Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?
1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною. Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії. 1939–1940: Зимова війна СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда». Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна.
Добавлю к разговору о молодёжи. Вот что говорит ИИ о ВОВ:
Мужчины 1918–1925 годов рождения составили «костяк» воевавшего поколения, понеся самые высокие потери в Великой Отечественной войне. Из призванных 10-12 млн человек этого возраста, к 1946 году в живых осталось лишь около 3-3,5 млн (с учетом раненых и инвалидов), что свидетельствует о безвозвратных потерях свыше 70-80%. Поколение 1922-1925 годов рождения наиболее массово погибало на фронте, так как они составили основу призывников в разгар боевых действий. Ключевые данные по потерям: - Общие потери: Поколение 1918–1925 годов рождения названо одним из самых пострадавших — из десяти ушедших на фронт парней вернулся, по некоторым оценкам, лишь один.
31 января (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что Украина ожидает дополнительной информации от Соединенных Штатов о дальнейших мирных переговорах и на следующей неделе ожидают новых встреч. Заявление Зеленского в его вечернем видеообращении, по-видимому, указывало на то, что запланированная на воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах встреча представителей Украины, России и США не состоится. Неделю назад стороны провели раунд переговоров. «Мы находимся в постоянном контакте с американской стороной и ожидаем от них конкретных подробностей относительно дальнейших встреч», — сказал Зеленский. «Украина готова работать во всех форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы встречи состоялись. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе и готовимся к ним». В субботу во Флориде специальный посланник США Стив Виткофф возглавил группу представителей, которые провели переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, и охарактеризовал дискуссии как «продуктивные и конструктивные». .......Помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил на этой неделе, что земельный вопрос не является единственным ключевым вопросом, обсуждаемым в настоящее время, но не назвал других нерешенных проблем.