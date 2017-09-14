31 января (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что Украина ожидает дополнительной информации от Соединенных Штатов о дальнейших мирных переговорах и на следующей неделе ожидают новых встреч.

Заявление Зеленского в его вечернем видеообращении, по-видимому, указывало на то, что запланированная на воскресенье в Объединенных Арабских Эмиратах встреча представителей Украины, России и США не состоится. Неделю назад стороны провели раунд переговоров.

«Мы находимся в постоянном контакте с американской стороной и ожидаем от них конкретных подробностей относительно дальнейших встреч», — сказал Зеленский.

«Украина готова работать во всех форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы встречи состоялись. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе и готовимся к ним».

В субботу во Флориде специальный посланник США Стив Виткофф возглавил группу представителей, которые провели переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, и охарактеризовал дискуссии как «продуктивные и конструктивные».

.......Помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил на этой неделе, что земельный вопрос не является единственным ключевым вопросом, обсуждаемым в настоящее время, но не назвал других нерешенных проблем.