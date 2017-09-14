|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:34
Xenon написав:
Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...
пропущено ключевое слово - "пока"...
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:36
_hunter написав: Xenon написав:
Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...
пропущено ключевое слово - "пока"...
они требуют то что среднестастически захватывают за год, может не на донецком а на всех направлениях.
принципиальная разница?
пока есть Трамп, нового вторжения не будет, можно было успеть построить новые укрепления
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:37
Бетон написав:
В Киеве на вокзале побили тцк и полицию. В конце бутылку кинули по бусу. молодёжь, бабули, женщины отбили человека.
Молодцы
Цыгане чтоль? Это да, к ним не подойдешь, силища
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:45
_hunter написав: katso написав: Water написав:
Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?
был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...
из окопа , як ?
у податкову потрібно щомісячно здавати звіти ,і іх не ип'т где ті наразі, в законе нету ті в ЗСУ
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 01 лют, 2026 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:48
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:Карелия
была с самого начала в составе СССР на правах автономии.
Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?
1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною.
Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії.
1939–1940: Зимова війна
СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда».
Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна.
Понятно, об АКССР вы не слышали.
Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.
Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє?
Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка. Чому? Це все з клятого радіоприймача VEF, який в нас був.
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".
Батя, ще коли служив у Тірасполі, розповідав як вони відправляли "сирійців" на бойових літаках МіГ-21, воювать з Ізраїлем.
Багато було інформації за Японію, Сахалін, В`єтнам, Кубу, Афганістан та багато іншого.
Політінформація, послухав новину за Чернобиль, виступив... після чого сказали шо дорога до камсамолу мені зачинена і я пашьол по наклонной.
Після розвалу цієї махіни, коли повилазили всі ці новини з усіх прасок, я сказав- і після цього всього вони мені у носі забороняли ковирятись.
Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.
Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись?
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Поки ви цього не пройшли- ви цього не зрозумієте хто фашисти.
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:52
_hunter написав:
был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил
yanyura? Йому потрібно ще доплатить.
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:53
_hunter написав: katso написав: Water написав:
Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?
Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?
был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...
Вот это претензия... У остальных же все по белому, все ж сообщают в налоговую про свой первый миллион, зарплаты в конвертах, продажи на олх, правда?
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:53
_hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...
Добрий ранок .
....це хто неосвідомлений ?
...ті що кинули та зрадили свїх побратимів ,Батьківщину ?
Все вони добре усвідомлюють !
до речі ...ви і ваш син є звичайними зрадниками .СВІДОМИМИ
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...
Востаннє редагувалось холява
в Нед 01 лют, 2026 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:54
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.
Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє?
Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка. Чому? Це все з клятого радіоприймача VEF, який в нас був.
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".
Батя, ще коли служив у Тірасполі, розповідав як вони відправляли "сирійців" на бойових літаках МіГ-21, воювать з Ізраїлем.
Багато було інформації за Японію, Сахалін, В`єтнам, Кубу, Афганістан та багато іншого.
Політінформація, послухав новину за Чернобиль, виступив... після чого сказали шо дорога до камсамолу мені зачинена і я пашьол по наклонной.
Після розвалу цієї махіни, коли повилазили всі ці новини з усіх прасок, я сказав- і після цього всього вони мені у носі забороняли ковирятись.
Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.
Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись?
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Поки ви цього не пройшли- ви цього не зрозумієте хто фашисти.
ші ?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 01 лют, 2026 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:54
_hunter написав: Xenon написав:
Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...
пропущено ключевое слово - "пока"...
В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный и рано или поздно его наконец грохнут(или сам сдохнет) и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону
