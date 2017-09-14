RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:34

  Xenon написав:Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...

пропущено ключевое слово - "пока"...
_hunter
 
Повідомлень: 11427
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Профіль
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:36

  _hunter написав:
  Xenon написав:Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...

пропущено ключевое слово - "пока"...


они требуют то что среднестастически захватывают за год, может не на донецком а на всех направлениях.
принципиальная разница?
пока есть Трамп, нового вторжения не будет, можно было успеть построить новые укрепления
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5225
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:37

  Бетон написав:В Киеве на вокзале побили тцк и полицию. В конце бутылку кинули по бусу. молодёжь, бабули, женщины отбили человека.
Молодцы


Цыгане чтоль? Это да, к ним не подойдешь, силища
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:45

  _hunter написав:
  katso написав:
  Water написав:Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...

из окопа , як ?
у податкову потрібно щомісячно здавати звіти ,і іх не ип'т где ті наразі, в законе нету ті в ЗСУ
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 01 лют, 2026 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:48

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии.

Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?
1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною.
Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії.
1939–1940: Зимова війна
СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда».
Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна.

Понятно, об АКССР вы не слышали.

Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.
Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє? :lol:
Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка. Чому? Це все з клятого радіоприймача VEF, який в нас був.
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".
Батя, ще коли служив у Тірасполі, розповідав як вони відправляли "сирійців" на бойових літаках МіГ-21, воювать з Ізраїлем.
Багато було інформації за Японію, Сахалін, В`єтнам, Кубу, Афганістан та багато іншого.
Політінформація, послухав новину за Чернобиль, виступив... після чого сказали шо дорога до камсамолу мені зачинена і я пашьол по наклонной.
Після розвалу цієї махіни, коли повилазили всі ці новини з усіх прасок, я сказав- і після цього всього вони мені у носі забороняли ковирятись.
Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.
Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись? :lol:

Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Поки ви цього не пройшли- ви цього не зрозумієте хто фашисти.
Water
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:52

  _hunter написав:был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил

yanyura? Йому потрібно ще доплатить.
Water
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:53

  _hunter написав:
  katso написав:
  Water написав:Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?


Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...


Вот это претензия... У остальных же все по белому, все ж сообщают в налоговую про свой первый миллион, зарплаты в конвертах, продажи на олх, правда?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:53

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.

увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...


Добрий ранок .

....це хто неосвідомлений ?
...ті що кинули та зрадили свїх побратимів ,Батьківщину ?
Все вони добре усвідомлюють !

до речі ...ви і ваш син є звичайними зрадниками .СВІДОМИМИ
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...
Востаннє редагувалось холява в Нед 01 лют, 2026 10:56, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5341
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:54

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.
Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє? :lol:
Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка. Чому? Це все з клятого радіоприймача VEF, який в нас був.
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".
Батя, ще коли служив у Тірасполі, розповідав як вони відправляли "сирійців" на бойових літаках МіГ-21, воювать з Ізраїлем.
Багато було інформації за Японію, Сахалін, В`єтнам, Кубу, Афганістан та багато іншого.
Політінформація, послухав новину за Чернобиль, виступив... після чого сказали шо дорога до камсамолу мені зачинена і я пашьол по наклонной.
Після розвалу цієї махіни, коли повилазили всі ці новини з усіх прасок, я сказав- і після цього всього вони мені у носі забороняли ковирятись.
Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.
Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись? :lol:

Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Поки ви цього не пройшли- ви цього не зрозумієте хто фашисти.

ші ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 01 лют, 2026 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:54

  _hunter написав:
  Xenon написав:Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...

пропущено ключевое слово - "пока"...

В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный и рано или поздно его наконец грохнут(или сам сдохнет) и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону
Xenon
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
