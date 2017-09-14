|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:55
Water написав:
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана"
wow!
Неочікувано 👍
Як ви там, ревiзіоністів у школі таврували?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 01 лют, 2026 10:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
-
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:57
холява написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...
Добрий ранок .
....це хто неосвідомллений ?
...ті що кинули та зрадили свїх побратимів ,Батьківщину ?
Все вони добре усвідомлюють !
до речі ...ви і ваш син є звичайними зрадниками .СВІДОМИМИ
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій
хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...
тей
Vadim_
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:00
Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9273
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21723 раз.
