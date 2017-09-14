RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:24

  Shaman написав:
  katso написав:
  Water написав:.........
Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?

Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

так й було б, якби захопили. але чого тут цноту з себе показувати? я казав - я би в окупації не жив. ЛАД сказав, що він би залишився - це така справа, кожен для себе вирішує.

Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы. :mrgreen:
Где и когда я такое говорил?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:28

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. Таку впевненість, мабудь, дає наявний російський паспорт і праця на російські спецслужби, інакше це не пояснити.
Уявити, що в когось може бути інакше, він не може, або старанно удає вигляд, що не може, щоб у подальшій дискусії рефлекторно не написати щось на кшталт "просто так никого не выселяют, значит было за что".

Вас, видимо, в детстве не учили, что врать нехорошо?
Это ж надо суметь написать пост, в котором ни одного слова правды.

Shaman, а вы тут же радостно поддержали ложь.
Кстати, я понимаю, что с историей у вас плохо, но к вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли. И это при том, что Финляндия несколько лет воевала на стороне нацистской Германии и потерпела поражение в войне.

з приводу брехні - дуже просте питання - а що ви відповіли на питання, що будете робити в окупації? "Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією" - ваша відповідь? чи яка відповідь - виїдете до окупації? виїдете після окупації? чи такі залишитесь? ;)

ви кажете, я підтримав брехню - а що ж не процитували мою відповідь, яка йде наступна? й що ж я там підтримав?..

Фінляндія не була окупована. добре, а нам що з цього? ми не Фінляндія, а головне Раша - не срср. знаєте, чого в Сибір нікого не відправили? бо там більш свідоме населення, виїхали всі або майже всі. а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:30

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.

Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

теория мне не интересна совсем,совсем
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:30

  Shaman написав:.........
я український патріот чи проросійська консерва
........
В принципе одно другому не противоречит (это не о вас, а взагалі).
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  katso написав:Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

так й було б, якби захопили. але чого тут цноту з себе показувати? я казав - я би в окупації не жив. ЛАД сказав, що він би залишився - це така справа, кожен для себе вирішує.

Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы. :mrgreen:
Где и когда я такое говорил?

відповів вище - це я взяв з допису M-Audio. де він пише, що ви відповіли, що залишитесь.

добре, запитаю я ще раз - що ви будете робити у випадку окупації - залишитесь чи виїдете? дуже просте питання.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:33

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
я український патріот чи проросійська консерва
........
В принципе одно другому не противоречит (это не о вас, а взагалі).

маячня.

так, є декілька консерв, які імітують цинічних українців - як той же подвійний володар мух. але проукраїнських патріотів набагато більше.

а от за вас я ніяк не зрозумію. ви стільки антиукраїнських речей пишете, що я ніяк не можу зрозуміти - це щира радянські сутність, чи нічого особистого, просто гроші... ;)
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

