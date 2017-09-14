Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. Таку впевненість, мабудь, дає наявний російський паспорт і праця на російські спецслужби, інакше це не пояснити. Уявити, що в когось може бути інакше, він не може, або старанно удає вигляд, що не може, щоб у подальшій дискусії рефлекторно не написати щось на кшталт "просто так никого не выселяют, значит было за что".
Вас, видимо, в детстве не учили, что врать нехорошо? Это ж надо суметь написать пост, в котором ни одного слова правды.
Shaman, а вы тут же радостно поддержали ложь. Кстати, я понимаю, что с историей у вас плохо, но к вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли. И это при том, что Финляндия несколько лет воевала на стороне нацистской Германии и потерпела поражение в войне.
з приводу брехні - дуже просте питання - а що ви відповіли на питання, що будете робити в окупації? "Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією" - ваша відповідь? чи яка відповідь - виїдете до окупації? виїдете після окупації? чи такі залишитесь?
ви кажете, я підтримав брехню - а що ж не процитували мою відповідь, яка йде наступна? й що ж я там підтримав?..
Фінляндія не була окупована. добре, а нам що з цього? ми не Фінляндія, а головне Раша - не срср. знаєте, чого в Сибір нікого не відправили? бо там більш свідоме населення, виїхали всі або майже всі. а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.
Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил. Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя. Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Schmit написав:Тверезий погляд на ситуацію, що складається - майже один в один мої дописи, які видаляють (але це поки що). - 3:10 зупинка війни - це план Трампа, продовження війни - це план путіна і Зе;
тверезий ? не думаю
Які дії Трампа, окрім ляпання язиком, приводять до зупинки війни ? Може оплески Путіну та червона доріжка ?
І це також, як дипломатичний крок, а крім того - реальні санкції, а не ті пакети від потужних лідорів, які тільки посилюють економіку рф.
pesikot написав:Зе не хоче продовження війни, це маніпуляція. тому ти намагаєшься прирівнять зе і путіна
І Зе, і пу хочуть продовження війни, але з різних причин. Пу хоче продовження, бо набирає темп і тільки так зможе захопити всю Україну. Зе хоче продовження, бо боїться втрати влади і відповідальності після війни, бо ж знає, що добряче вже начудив за своє президенство.
pesikot написав:Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 лют, 2026 14:49, всього редагувалось 1 раз.