Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:21
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
а от за вас я ніяк не зрозумію. ви стільки антиукраїнських речей
пишете, що я ніяк не можу зрозуміти - це щира радянські сутність, чи нічого особистого, просто гроші...
Это точно не "переход на личности"?
Ограниченность не лечится.
це констатація факту. у вас підхід радянської, російської (імперською) людини. таких багато, й не тільки на Раші - це теж реалії.
й з таким підходом ви не сприймаєте існування незалежної української держави, яка незалежна від Раші. в нашому випадку - максимально незалежна - як країни Балтії чи Польща.
й тому постійні дописи, що треба все одно домовлятися, що руських трохи заплутали (а насправді витягли їх сутність без прикрас), що Європа нам не допоможе. ЄС до речі дуже багато вкладають в нові країни. у вас в голові - Раша чомусь допомагає, а Європа - ні...
ви ж не визнаєте, що Раша - класична імперія? й робила те саме, що й інші імперії. я мовчу про русифікацію в Україні. а як щодо малих народів Раші - там успішний успіх чи тотальна русифікація? це ж ваші слова - що за часів срср у Львові чудово розуміло російською. у ваших очах немає проблем в русифікації - це розвиток. власне так вважали й англійці, й французи.
тому ЛАД, ваші ідеї антиукраїнські по суті. ви наполягаєте своїм дописом, що ви щиро так вважаєте, що розвиток України можливий лише з Рашею. найцікавіше, що якби Раша розвивалася по-іншому - це було б правдою. але вона все одно впала в автократію, "царь-батюшка" й ніякої власної відповідальності за СВОЇ дії. я схильний вважати, що це їх модель суспільства, й без розвалу Раші вона не зміниться...
Shaman
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1721 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:23
_hunter написав: fler написав:
Не можу стриматись,
Вы уже на пару с ШІ разобрались - сколько самолетов Паутиной изничтожили?
а ви лише зараз зацікавились - цю операцію давно вже розібрали. пошукайте в гугл. слоупок такий слоупок
чи ви знову будете крутити - що знищили, це коли повністю згорів, а коли наполовину - то лише наполовину знищили. спитайте в Хотаба, що буде якщо в літаку прострілити борт й злетіти на ньому на 10 км висоту...
Shaman
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1721 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:28
BIGor написав:
..........
Щось незрозуміло:
1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз?
2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
1. не підлягають сегодня, но не знаю, что будет завтра.
2. Я новорил даже не о мобилизации, а о будущем страны. Страна без молодёжи будущего не имеет.
Взагалі попахує якимось лицемірством. раджу подивитись занятне відео про стан речей в Україні, якщо є вільні 50 хв. Скажете потім свій висновок щодо відео?
Посмотрел треть.
Вообще не понял, какая связь между строительством коттеджного городка, рассчитанного на самый верхний слой среднего класса (а, скорее, на нижний слой "элиты" - 1% или, почти наверняка, меньше) к разговору о выезде молодёжи?
ЛАД
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:32
Shaman написав: _hunter написав: fler написав:
Не можу стриматись,
Вы уже на пару с ШІ разобрались - сколько самолетов Паутиной изничтожили?
чи ви знову будете крутити - що знищили, це коли повністю згорів, а коли наполовину - то лише наполовину знищили.
Снова оператор сменился?
- нужно к началу разговора вернуться - может смысл шутки и откроется...
_hunter
Повідомлень: 11435
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:35
Shaman
Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.
И - ограниченность не лечится.
ЛАД
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:39
ЛАД написав: BIGor написав:
Взагалі попахує якимось лицемірством. раджу подивитись занятне відео про стан речей в Україні, якщо є вільні 50 хв. Скажете потім свій висновок щодо відео?
Посмотрел треть.
Вообще не понял, какая связь между строительством коттеджного городка, рассчитанного на самый верхний слой среднего класса (а, скорее, на нижний слой "элиты" - 1% или, почти наверняка, меньше) к разговору о выезде молодёжи?
Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр
.
ЛАД написав: BIGor написав:
..........
Щось незрозуміло:
1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз?
2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
1. не підлягають сегодня, но не знаю, что будет завтра.
2. Я новорил даже не о мобилизации, а о будущем страны. Страна без молодёжи будущего не имеет.
Так чого держава чхати хотіла на молодь і народжуваність до 22 року? Що помінялось? Лицеміри.
BIGor
Повідомлень: 10463
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1905 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:49
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы.
Где и когда я такое говорил?
відповів вище - це я взяв з допису M-Audio
. де він пише, що ви відповіли, що залишитесь.
добре, запитаю я ще раз - що ви будете робити у випадку окупації - залишитесь чи виїдете? дуже просте питання.
1. Не стоит выдавать ложь M-Audio
в посте, в котором нет ни слова правды, за истину (и я это сразу написал). И вы не сослались на M-Audio
, а сказали "ЛАД написав". "чого тут цноту з себе показувати?"
......
Да: там к учетки периодически подключается довольно специфический оператор - выдает за истину и потом массово тиражирует (с непонятной целью) инсинуации других форумных анонимов
_hunter
Повідомлень: 11435
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 15:58
BIGor написав: ЛАД написав:
.......
Посмотрел треть.
Вообще не понял, какая связь между строительством коттеджного городка, рассчитанного на самый верхний слой среднего класса (а, скорее, на нижний слой "элиты" - 1% или, почти наверняка, меньше) к разговору о выезде молодёжи?
Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр
.
Вы за социализм?
ЛАД написав: BIGor написав:
..........
Щось незрозуміло:
1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз?
2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?
1. не підлягають сегодня, но не знаю, что будет завтра.
2. Я новорил даже не о мобилизации, а о будущем страны. Страна без молодёжи будущего не имеет.
Так чого держава чхати хотіла на молодь і народжуваність до 22 року? Що помінялось? Лицеміри.
Как-то заботились - вводили всякие пособия на детей.
Не очень большие, но насколько денег хватало. Недаром мы во второй сотне стран по ВВП (ППС) на душу.
ЛАД
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:07
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.
На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
Що, з першого разу не дійшло? Так, зупиниться і часу підготувати оборону у нас буде десь до кінця президенства Трампа.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 01 лют, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Повідомлень: 5395
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.
а такий знавець історії знає, что в Сибирь тогда отправили не только украинцев?
И эта отправка часто зависела далеко не от национальности?
згоден, депортували всіх - й поляків, й українців й євреїв. руських не депортували, бо їх там не було чомусь - це якщо ми кажемо про російськомовний Львів.
ще раз депортували тих, кого вважали ворогами. й зараз історія повториться. ви не бачите, що зараз на окупованих територіях намагаються завезти якнайбільше людей з глибинки Раші. й як максимально ускладнюють повернення місцевих...
тому ще раз - депортували ворогів. а у сучасній політиці Раші наявність проукраїнських поглядів - це однозначно ворог - з відповідними наслідками
Shaman
Повідомлень: 11545
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1721 раз.
