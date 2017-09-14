Додано: Нед 01 лют, 2026 15:21

а от за вас я ніяк не зрозумію. ви стільки антиукраїнських речей пишете, що я ніяк не можу зрозуміти - це щира радянські сутність, чи нічого особистого, просто гроші... Это точно не "переход на личности"?

Ограниченность не лечится.

це констатація факту. у вас підхід радянської, російської (імперською) людини. таких багато, й не тільки на Раші - це теж реалії.й з таким підходом ви не сприймаєте існування незалежної української держави, яка незалежна від Раші. в нашому випадку - максимально незалежна - як країни Балтії чи Польща.й тому постійні дописи, що треба все одно домовлятися, що руських трохи заплутали (а насправді витягли їх сутність без прикрас), що Європа нам не допоможе. ЄС до речі дуже багато вкладають в нові країни. у вас в голові - Раша чомусь допомагає, а Європа - ні...ви ж не визнаєте, що Раша - класична імперія? й робила те саме, що й інші імперії. я мовчу про русифікацію в Україні. а як щодо малих народів Раші - там успішний успіх чи тотальна русифікація? це ж ваші слова - що за часів срср у Львові чудово розуміло російською. у ваших очах немає проблем в русифікації - це розвиток. власне так вважали й англійці, й французи.тому ЛАД, ваші ідеї антиукраїнські по суті. ви наполягаєте своїм дописом, що ви щиро так вважаєте, що розвиток України можливий лише з Рашею. найцікавіше, що якби Раша розвивалася по-іншому - це було б правдою. але вона все одно впала в автократію, "царь-батюшка" й ніякої власної відповідальності за СВОЇ дії. я схильний вважати, що це їх модель суспільства, й без розвалу Раші вона не зміниться...