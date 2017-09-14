|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:10
ЛАД написав:
Не очень большие, но насколько денег хватало. Недаром мы во второй сотне стран по ВВП (ППС) на душу.
Когда я читаю про ППС, мне вспоминается анекдот
Разговаривают два генерала, наш (Р) и американский (А).
(Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день.
(А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день!
(Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
ППС какой-то есть, но в условных мешках брюквы )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13252
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:14
ЛАД написав:Shaman
Могу только повторить: это
не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.
И - ограниченность не лечится.
я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.
якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому
)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11545
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1721 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:25
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.........
а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.
а такий знавець історії знає, что в Сибирь тогда отправили не только украинцев?
И эта отправка часто зависела далеко не от национальности?
згоден, депортували всіх - й поляків, й українців й євреїв. руських не депортували, бо їх там не було чомусь - це якщо ми кажемо про російськомовний Львів.
И немцев, и финнов, и ингерманландцев, и чеченцев, и крымских татар...
И мы не говорили именно о "російськомовном Львові". И он тогда был, скорее, польско- и еврейскомовним.
А руских не депортировали. Просто отправляли в лагере и на спецпоселения. В индивидуальном порядке, но массово.
тому ще раз - депортували ворогів. а у сучасній політиці Раші наявність проукраїнських поглядів - це однозначно ворог - з відповідними наслідками
Да, потому что сегодня, как правило, проукраїнські погляди = антироссийские. К сожалению.
Почему-то у нас часто путают про- и анти-.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:30
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
---=== pesikot ===---
Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
---=== ===---
Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.
На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
Що, з першого разу не дійшло?Так, зупиниться
і часу підготувати оборону у нас буде десь до кінця президенства Трампа.
Звідки ти це взяв ?
Поясни )
Що заважає Путіну зараз зупинитись ?
І чому він все ще не зупинився ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13252
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|199592
|
|
|1493
|401775
|
|
|6076
|1109490
|
|