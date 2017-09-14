|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:24
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров представителей Украины, России и США пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби 4 и 5 февраля.
«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал он в соцсетях.
Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби должны пройти сегодня.
https://www.bbc.com/russian/live/ckgxvyq23xxt
ЛАД
2
Повідомлень: 38561
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:28
fox767676 написав: ЛАД написав:
К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
чтобы работать на этом заводе.
у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин
у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить"
подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині
Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала
Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.
ЛАД
2
Повідомлень: 38561
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:29
ЛАД написав:
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров представителей Украины, России и США пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби 4 и 5 февраля.
«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал он в соцсетях.
Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби должны пройти сегодня.
https://www.bbc.com/russian/live/ckgxvyq23xxt
імітація бурхливої діяльності
fox767676
Повідомлень: 5231
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 219 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:30
ЛАД написав:
Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.
так буває, доведено 2019
fox767676
Повідомлень: 5231
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 219 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48
ЛАД написав:
Вот сейчас Water
написал, что я утверждал, что финнов не депортировали. Вы это тоже "просто процитуєте"? Сделав вид, что "не помните", что я писал о ситуации после 1944-го?
Шо ви все життя читали, Роман-газету? Довгий час історію в школі викладали?
у 1942–1943 роках частину інгерманців евакуювали до Фінляндії, після війни СРСР примусово повернув їх назад, але не дозволив повернутися в рідні місця.
Повернених інгерманців розселяли у віддалених районах СРСР, вони перебували у статусі спецпоселенців, повернення до Інґрії було заборонене аж до кінця 1950-х.
Water
Повідомлень: 3873
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 259 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 17:59
ЛАД написав: fox767676 написав:
К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
чтобы работать на этом заводе.
у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин
у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить"
подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині
Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала
Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.[/quote]
Не бурчить як старі діди .... молодь нормальна .
навіть умніша за нас ...
холява
2
- Форумчанин року
Повідомлень: 5343
З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:04
fox767676 написав:
так буває, доведено 2019
Роковой год.
Я на остатке заряда батареи инвертора очень часто вижу цифры- 73%.
По ходу Вселенная меня троллит, напоминая, в результате чего этот инвертор у меня вообще появился.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1230
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
Профіль
