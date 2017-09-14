RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:24

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров представителей Украины, России и США пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби 4 и 5 февраля.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби должны пройти сегодня.
https://www.bbc.com/russian/live/ckgxvyq23xxt
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:28

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
чтобы работать на этом заводе.


у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин
у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить"
подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині
Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала

Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:29

імітація бурхливої діяльності
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:30

  ЛАД написав:Якби ж тільки молодь.
Здається, і мізки теж.

так буває, доведено 2019
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:48

  ЛАД написав:Вот сейчас Water написал, что я утверждал, что финнов не депортировали. Вы это тоже "просто процитуєте"? Сделав вид, что "не помните", что я писал о ситуации после 1944-го?

Шо ви все життя читали, Роман-газету? Довгий час історію в школі викладали?
у 1942–1943 роках частину інгерманців евакуювали до Фінляндії, після війни СРСР примусово повернув їх назад, але не дозволив повернутися в рідні місця.
Повернених інгерманців розселяли у віддалених районах СРСР, вони перебували у статусі спецпоселенців, повернення до Інґрії було заборонене аж до кінця 1950-х.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:59

Не бурчить як старі діди .... молодь нормальна .
навіть умніша за нас ...
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:04

  fox767676 написав:так буває, доведено 2019


Роковой год.
Я на остатке заряда батареи инвертора очень часто вижу цифры- 73%.
По ходу Вселенная меня троллит, напоминая, в результате чего этот инвертор у меня вообще появился.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:12

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав: Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр :D.
Вы за социализм? :)

ні, я проти лицемірства.

Лицемір проти лицемірства ?

У тебе еффект Данінга-Крюгера, ти не здатен зрозуміти, що відбувається навколо
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через удар Росії по автобусу у Павлоградському районі загинуло 15 шахтарів – фото
ОНОВЛЕНО О 17:50. Донбаська паливно-енергетична компанія повідомила, що Росія здійснила атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області.

Епіцентром одного з ударів став автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни. За останніми даними, жертвами атаки стало 15 шахтарів. Ще семеро – отримали поранення.


Енергетичне перемир"е ? ...
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 18:14

В январе было зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова. В результате этих ударов девять человек, среди которых ребенок, погибли. Пострадали еще 95 жителей, в том числе пять детей.

«Январь для Харькова был тяжелым. Холодным. Нервным. И очень насыщенным по количеству испытаний», — констатировал мэр Игорь Терехов, который и обнародовал печальную статистику.

Россияне применили 24 БпЛА «Шахед», 21 раз ударили из РСЗО «Торнадо-С», атаковали 14 БпЛА «Молния», пятью ракетами «Искандер-М», четырьмя БпЛА V2U, тремя БпЛА «БМ-35», двумя КАБами с УМПБ-5 и одним БпЛА «Ланцет». Также был FPV-дрон, он упал без детонации.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/01/yanvar-dlya-harkova-byl-tyazhelym-terehov-ob-ugroze-kotoruyu-nedootsenivayut/
Там есть таблица со статистикой за месяц.
