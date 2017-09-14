Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров представителей Украины, России и США пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби 4 и 5 февраля.
«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал он в соцсетях.
Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби должны пройти сегодня.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии. чтобы работать на этом заводе.
у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить" подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала
ЛАД написав:Вот сейчас Water написал, что я утверждал, что финнов не депортировали. Вы это тоже "просто процитуєте"? Сделав вид, что "не помните", что я писал о ситуации после 1944-го?
Шо ви все життя читали, Роман-газету? Довгий час історію в школі викладали?
у 1942–1943 роках частину інгерманців евакуювали до Фінляндії, після війни СРСР примусово повернув їх назад, але не дозволив повернутися в рідні місця. Повернених інгерманців розселяли у віддалених районах СРСР, вони перебували у статусі спецпоселенців, повернення до Інґрії було заборонене аж до кінця 1950-х.
fox767676 написав:К вопросу о молодёжи и не только.
Якби ж тільки молодь. Здається, і мізки теж.[/quote]
Не бурчить як старі діди .... молодь нормальна . навіть умніша за нас ...
BIGor написав: Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр .
Вы за социализм?
ні, я проти лицемірства.
Лицемір проти лицемірства ?
У тебе еффект Данінга-Крюгера, ти не здатен зрозуміти, що відбувається навколо
В январе было зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова. В результате этих ударов девять человек, среди которых ребенок, погибли. Пострадали еще 95 жителей, в том числе пять детей.
«Январь для Харькова был тяжелым. Холодным. Нервным. И очень насыщенным по количеству испытаний», — констатировал мэр Игорь Терехов, который и обнародовал печальную статистику.
Россияне применили 24 БпЛА «Шахед», 21 раз ударили из РСЗО «Торнадо-С», атаковали 14 БпЛА «Молния», пятью ракетами «Искандер-М», четырьмя БпЛА V2U, тремя БпЛА «БМ-35», двумя КАБами с УМПБ-5 и одним БпЛА «Ланцет». Также был FPV-дрон, он упал без детонации.