Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:24
Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Кому "нам" пан Шмидт? мы что-то решаем? Вы вместе с паном Ладом уже изумляете меня который день.
Он потужному петиции пишите. Лучше сразу через ВПН и с какого-нибудь Уругвая
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:29
fox767676 написав:
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Це рішення вперше чергу битиме по бідним(бо економіка, пенсійний фонд і т.д.)
та національно-свідомим, бо завезених бангладешців-зимбабвійців "паляницями" не заїбеш
Як все запущено....
1 Для того щоб мати можливість воювати через 3-5 років... треба кимось воювати СЬОГОДНІ
2 ввівши ОДНОЧАСНО право самостійно підписати контракт в 18-24,99 і право безперешкодно вїзжати/виїзжати за кордон..ми отримали СЬОГОДНІ додаткових 10000+ бійців+ ті хто зараз за кордоном побачивши що там не все мед , можливо приймуть рішення приїхати повоювати
Таким чином
а - з одного боку полегшення хоч для якоїсь групи мужчин
б - з другого боку збільшення ресурсу ЗСУ
Що дає можливість довше воювати.
1
1
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:32
flyman написав:
до М60 і вище нема "горлишка", там, навпаки, широке і глибоке дно
ну до того і йде, що разом з пенсійним віком будуть і моб. піднімати
якась полпотівська антиутопія
"а що так можно було"?
може до влади червоні кхмери прийшли?
їм байдуже (у кращому випадку) на долю міст
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:37
flyman написав:
тіпічний англо-сакс, від слова "соска", просто так погоняло не дають
Мабуть ШІ пов'язав Соскіна з Джефрі Саксом
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:39
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Кому "нам" пан Шмидт? мы что-то решаем? Вы вместе с паном Ладом уже изумляете меня который день.
Он потужному петиции пишите. Лучше сразу через ВПН и с какого-нибудь Уругвая
Лад не умеет челобитные царю подавать
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:48
Господар Вельзевула написав: Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Кому "нам" пан Шмидт? мы что-то решаем? Вы вместе с паном Ладом уже изумляете меня который день.
Он потужному петиции пишите. Лучше сразу через ВПН и с какого-нибудь Уругвая
Напевно є дві сторони конфлікту, усі ми разом з нашим горем - Зе (Україна) і вони (РФ), чи ви вже не асоціюєте себе з Україною?
Зрозуміло, що мудрий і не тільки нарід після 2019, як віддав усю
владу в одні руки - вже нічого не вирішує. Зі сміхом пригадую, як співали 73%: "якщо не впорається — знесемо через рік", "якщо почне красти — винесемо"...
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 01 лют, 2026 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:48
budivelnik написав: fox767676 написав:
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Це рішення вперше чергу битиме по бідним(бо економіка, пенсійний фонд і т.д.)
та національно-свідомим, бо завезених бангладешців-зимбабвійців "паляницями" не заїбеш
Як все запущено....
1 Для того щоб мати можливість воювати через 3-5 років... треба кимось воювати СЬОГОДНІ
2 ввівши ОДНОЧАСНО право самостійно підписати контракт в 18-24,99 і право безперешкодно вїзжати/виїзжати за кордон..ми отримали СЬОГОДНІ додаткових 10000+ бійців+ ті хто зараз за кордоном побачивши що там не все мед , можливо приймуть рішення приїхати повоювати
Таким чином
а - з одного боку полегшення хоч для якоїсь групи мужчин
б - з другого боку збільшення ресурсу ЗСУ
Що дає можливість довше воювати.
співак, якщо що, лютий бандерівець-антипутинець з ЗУ
Додано: Нед 01 лют, 2026 20:54
Schmit написав:
Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.
Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?
Schmit написав:
це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ...
Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?
Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:13
fler написав:
Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється
цей план обговорюється тільки між будановим, умеровим та макроном
коли він потрапить на очі рос.переговорникам від нього і двох речень не залишиться
був трампівський план з 28 пунктів, ось той мав якісь шанси, включно з норм.арміею, але єрмачки його знищили. та ще й вихвалялись перед охлосом
все йде до плану який буде поєднувати гірше зі стамбульського + величезні тер.втрати, без ЗСТ та без норм.армії
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 01 лют, 2026 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:17
fler написав: Schmit написав:
Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.
Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?
Там, де зараз лише Абхазія та Осетія, могла бути вся Грузія. Але вони не потужнічали до останньої виноградної лози, хватило мудрості зупинитись і зберегти державність.
fler написав: Schmit написав:
це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ...
Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?
Якщо ми такі ельфи, то навіщо влаштували блекаут у Бєлгороді? І чому тільки у Бєлгороді?
fler написав: Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.
Головне, що у Стамбулі нам віддавали території станом на лютий 2022. Все інше - армія, гарантії безпеки... - все було до обговорення, бо тоді у нас були сильна позиція для цього. Але хтось тоді заявив - ніяких перемовин, ми потужні, тільки перемога, кордони 91, кава в Криму... і допотужнічались.
Коментарі під відео на заяву про другий термін радують. Схоже люди прозрівають, куди веде нас потужний.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 01 лют, 2026 21:23, всього редагувалось 1 раз.
