Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:22
fox767676 написав: budivelnik написав: fox767676 написав:
Зе з популістських міркувань відкрив кордони для молоді
Це рішення вперше чергу битиме по бідним(бо економіка, пенсійний фонд і т.д.)
та національно-свідомим, бо завезених бангладешців-зимбабвійців "паляницями" не заїбеш
Як все запущено....
1 Для того щоб мати можливість воювати через 3-5 років... треба кимось воювати СЬОГОДНІ
2 ввівши ОДНОЧАСНО право самостійно підписати контракт в 18-24,99 і право безперешкодно вїзжати/виїзжати за кордон..ми отримали СЬОГОДНІ додаткових 10000+ бійців+ ті хто зараз за кордоном побачивши що там не все мед , можливо приймуть рішення приїхати повоювати
Таким чином
а - з одного боку полегшення хоч для якоїсь групи мужчин
б - з другого боку збільшення ресурсу ЗСУ
Що дає можливість довше воювати.
співак, якщо що, лютий бандерівець-антипутинець з ЗУ
Ти або пиши СВОЄ бачення
Або пиши що ти підтримуєш чуже
бачення..
А то спочатку видав як своє - побачив що виглядаєш дурнем і вирішив підстрахуватись?
budivelnik
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:23
Schmit написав:
чи ви вже не асоціюєте себе з Україною?
Ассоциировать себя с чем-то кроме себя есть психическое расстройство, уровня деперсонализации.
Я никогда не ассоциировал себя ни с кем и ни с чем, слава богу.
Господар Вельзевула
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:25
fler написав: Schmit написав:
Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.
Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?
Schmit написав:
це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ...
Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?
Schmit написав:
Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.
А эти "реальних гарантій безпеки" точно есть?
-- а то кроме озвучивания их потужности - _вообще_ никаких деталей за все месяцы не прозвучало...
>>> Які з них погіршилися?
Про Херсон/Запорожье тогда не говорили...
_hunter
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:27
Schmit написав:
Головне, що у Стамбулі ... - армія, гарантії безпеки... - все було до обговорення..
Нахабна брехня. Гарантій безпеки не було, хіба меморандуми без зобов'язань. Ніякого "до обговорення", лише ультиматуми рф. Докази є? Несіть сюди, тільки не відоси, бо те ваше лайно я (а також інші притомні читачі) не відкриваю.
fler
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:29
fox767676 написав:
все йде до плану який буде поєднувати гірше зі стамбульського + величезні тер.втрати, без ЗСТ та без норм.армії
Они и его не подпишут. Никаких шансов на завершение войны нет, есть лютая бойня и террор , и проигрыш "одной стороны" по окончанию ресурса. Лет через 12-15.
Господар Вельзевула
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:36
_hunter написав:
А эти "реальних гарантій безпеки" точно есть?
-- а то кроме озвучивания их потужности - _вообще_ никаких деталей за все месяцы не прозвучало...
Та невже? Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить, але ж у вас, як у ЛАДа вибіркове бачення: "тут бачу - тут не бачу".
_hunter написав:
Про Херсон/Запорожье тогда не говорили...
Капітуляція передбачала всю країну, hunter. Кордони за умови капітуляції не мають значення, тому що втрачається головне - суверенітет.
fler
Додано: Нед 01 лют, 2026 21:43
fler написав: _hunter написав:
А эти "реальних гарантій безпеки" точно есть?
-- а то кроме озвучивания их потужности - _вообще_ никаких деталей за все месяцы не прозвучало...
Та невже? Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить ......
_hunter написав:
Про Херсон/Запорожье тогда не говорили...
Капітуляція передбачала всю країну ......
>>> Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить
Ну т.е. быстренько сюда детали скопировать - сколько миротворцев, какие страны дают - вообще не проблема?
>>> Капітуляція
Ну, наверное "передбачала". Но каким боком эта "Капітуляція" к "Стамбулу" относится?
_hunter
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:27
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:Shaman
Могу только повторить: это
не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.
И - ограниченность не лечится.
я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.
Не притворяйтесь дурачком. это
относилось к вашему посту перед моим.
тоді взагалі не розумію, про що мова.
я вам кажу, як треба спілкуватися, щоб було менше непорозумінь, а він мені ше огризається. багато розмоляємо про рівень спілкування, але чомусь забуваємо, що це відноситься до ВСІХ.
якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
Вы совсем разучились не врать?
Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише".
Но и нечего цитировать накиди.
так ця розмова була чи ні?
M-Audio написав: Shaman написав:
а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить.
чи знову забув?
а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому
)
Насчёт знаний экономики вы значно перебільшуєте.
Насчёт "багатьох речей" ещё больше - зашоренности у вас выше крыши.
Мои знания это не результат того, что у меня сегодня
больше времени, чем у вас (я, кстати, в этом не уверен), а результат того, что мне многое было интересно и я много читал всю жизнь. Да и сейчас, если в чём-то не уверен, то стараюсь разобраться и, во всяком случае, не пишу, если сомневаюсь. Или оговариваю это. В отличие от ваших безапелляционных и зачастую ошибочных утверждений.
цікаво, а чим ви так зайняті, що вважаєте, що у вас так мало вільного часу? невже десь працюєте?
це не вам оцінювати мій рівень економіки - щось на валютній гілці мені немає з ким й поговорити. коли ви кажете, що зп в конвертах лише 20%, а я вдвічі більше - то ви звідки берете інфо - зі стелі? а я з реалій. але звісно ви краще за мене знаєте ситуацію з економікою. тільки я останні років 25 як раз працюю на різних промислових підприємствах - а ви де були ці 25 років? читали інтернет? але звісно знаєте краще ща мене. пам'ятаєте/знаєте, що таке "програми" Яника?
ви часто пишете, що мої твердження помилкові, але щось жодного разу не довели - але кажіть далі
Shaman
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:29
_hunter написав: fler написав: _hunter написав:
А эти "реальних гарантій безпеки" точно есть?
-- а то кроме озвучивания их потужности - _вообще_ никаких деталей за все месяцы не прозвучало...
Та невже? Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить ......
_hunter написав:
Про Херсон/Запорожье тогда не говорили...
Капітуляція передбачала всю країну ......
>>> Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить
Ну т.е. быстренько сюда детали скопировать - сколько миротворцев, какие страны дают - вообще не проблема?
>>> Капітуляція
Ну, наверное "передбачала". Но каким боком эта "Капітуляція" к "Стамбулу" относится?
бо без урахування чуток, до цього разу нічого, окрім капітуляції Раша Україні не пропонувала. всі інше - це вигадки постфактум.
Shaman
Додано: Нед 01 лют, 2026 22:37
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы.
Где и когда я такое говорил?
відповів вище - це я взяв з допису M-Audio
. де він пише, що ви відповіли, що залишитесь.
добре, запитаю я ще раз - що ви будете робити у випадку окупації - залишитесь чи виїдете? дуже просте питання.
1. Не стоит выдавать ложь M-Audio
в посте, в котором нет ни слова правды, за истину (и я это сразу написал). И вы не сослались на M-Audio
, а сказали "ЛАД написав". "чого тут цноту з себе показувати?"
2. Мне нравится, что здесь многие задают мне вопросы и требуют
ответа, но сами на мои вопросы не отвечают. Вы, например, ни разу не ответили на мой вопрос, на какие условия мира вы согласились бы и как вы себе представляете окончание войны.
3. Скорее всего, я уехал бы.
Но это зависит от ряда условий. Жить в каком-нибудь спортзале или бараке рядом с каким-нибудь строителем, живущем в хоромах и считающим, что он меня этим бараком облагодетельствовал, я не хочу. Как писал Успіх
: "Як всі, то всі". Поинтересуйтесь у yanyura
, почему он не выехал.
у вас провали в пам'яті? ми мої умови неодноразово обговорювали, ви самі неодноразово писали, що вони нереальні - а тепер "ни разу не ответили на мой вопрос". я просто перестав грати у вашу ГРУ, але на конкретне питання відповім - вже писав.
а от СВОЇ умови ЛАД жодного разу не написав - каже, що забанять. "Кац пропонує здатися?"
тому не переводьте стрілки, спочатку свої умови напишіть. фінляндізація - дуже розпливчасто, теж вже писав, та це й не ваш термін.
ЛАД - рішення залишитися - теж можливе. мої батьки були в окупації, й що? й чим старше віком, тим більше частина залишиться - це реалії.
а от затята радянська людина на допомозі в Німеччині - оце було б прикольно. наочний приклад, чого може досягти країна, якщо вчасно пройшла "денацифікацію". а в Донецьку можна побачити, що буває, коли не пройшли десталінізацію та дерашизацію
Shaman
