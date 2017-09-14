Додано: Сер 04 лют, 2026 23:34

Юлія Конотопцева

·

Гендерна історія (відверто про чутливе)

Я все життя була феміністкою. Реально все життя, скільки себе пам’ятаю, років з двох. Першим питанням було: що за несправедливість, кузену можна ходити у шортах, а я чомусь змушена терпіти спідницю, як же це незручно на велосипеді, та і взагалі ганяти по кущам та садкам.

Трохи пізніше фраза «Юля, ти ж дєвочка…» далі могло бути все що завгодно, починаючи з «тобі не можна гуляти допізна» або «тобі не можна лізти на дерево і їсти клей».

На першій роботі «він же чоловік, тому йому треба підвищення, бо має родину годувати» просто вибішувало, бо у «дєвочки» теж родина і її дитина, о сюрприз, теж повинна їсти.

Потім роки споглядання за різними ініціативами і програмами, що ніби то сприяють гендерній рівності. Я раділа, бачила, як жінки отримують більше можливостей, намагаючись не помічати, що в якийсь момент підвищення можливостей для жінок починали порушувати права чоловіків.

І от у 2022 році (насправді у 2014) вся ця карета перетворилася на тикву: чоловіки зобов’язані служити і захищати, а жінки – за бажанням. Це взагалі як і чому трапилася така несправедливість?

Тобто у нас рівність, але дівчата рівніші за хлопців? Якщо у нас рівність у можливостях, то має бути і рівність у обов’язках. Чи ні? Мені справді цікаво, як люди для себе пояснюють цю системну гендерну дискримінацію?

Моя внутрішня феміністка накрилася ковдрою і затихла.