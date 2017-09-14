RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:31

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Під "хотіннями миру" я розумію зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов! Це найбільш логічний мир!
Згідно цього - пу і Зе і Європа миру не хочуть.
Трамп - хоче.
Это откуда?
На "зупинку війни на теперішній лінії фронту без якихось особливих умов" Зеленский, вроде, согласен.
Или "особливими умовами" вы называете желание гарантий Запада (включая США)?

Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:34

феміністка з ФБ

Юлія Конотопцева
·
Гендерна історія (відверто про чутливе)
Я все життя була феміністкою. Реально все життя, скільки себе пам’ятаю, років з двох. Першим питанням було: що за несправедливість, кузену можна ходити у шортах, а я чомусь змушена терпіти спідницю, як же це незручно на велосипеді, та і взагалі ганяти по кущам та садкам.
Трохи пізніше фраза «Юля, ти ж дєвочка…» далі могло бути все що завгодно, починаючи з «тобі не можна гуляти допізна» або «тобі не можна лізти на дерево і їсти клей».
На першій роботі «він же чоловік, тому йому треба підвищення, бо має родину годувати» просто вибішувало, бо у «дєвочки» теж родина і її дитина, о сюрприз, теж повинна їсти.
Потім роки споглядання за різними ініціативами і програмами, що ніби то сприяють гендерній рівності. Я раділа, бачила, як жінки отримують більше можливостей, намагаючись не помічати, що в якийсь момент підвищення можливостей для жінок починали порушувати права чоловіків.
І от у 2022 році (насправді у 2014) вся ця карета перетворилася на тикву: чоловіки зобов’язані служити і захищати, а жінки – за бажанням. Це взагалі як і чому трапилася така несправедливість?
Тобто у нас рівність, але дівчата рівніші за хлопців? Якщо у нас рівність у можливостях, то має бути і рівність у обов’язках. Чи ні? Мені справді цікаво, як люди для себе пояснюють цю системну гендерну дискримінацію?
Моя внутрішня феміністка накрилася ковдрою і затихла.
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:47

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Инфраструктура является системой с накопленным износом. Когда удары идут волнами, даже относительно редкими, они накладываются на уже повреждённую, временно восстановленную или работающую в аварийном режиме сеть.
.........
Думаю, это основное.
Любую систему можно латать, но не бесконечно. В какой-то момент она рушится окончательно.
И ли, по крайней мере, её восстановление или хотя бы поддержание в более-менее рабочем состоянии требует больших средств и времени.
а тепер згадаєм, що добра частина системи належить приватним особам.
І одна справа коли на залишку експлатаційного ресурсу косити бабло інша коли потрібно вкидати гроші знаючи що будуть нові удари. Чи є у вас певність що приватний власник не відкладе ремонт на невизначений час?
Певності немає. Але поки що все ремонтують.
Якось інформація, що нема смислу відновлювати теплову генерацію довіря не викликає.
Чого ж не відновлююють?
Відновлююють.
Нашу ТЭЦ-5 уже трижды "полностью разрушали". Вот несколько дней назад в 3-й раз. Но каждый раз как-то восстанавливают. Молодцы. Так что смысл есть.
Но с каждым разом это всё сложнее, бесконечно это делать невозможно.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:49

  Schmit написав:Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.


Не уверен. Но и не нашел когда он впервые согласился по ЛБЗ. Вроде как тогда х... все хотел,включая Херсон и Запорожье, потом Трамп ввел какие-то санкции и в Анкоридже порешали что Херсон и Запорожье по ЛБЗ.
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:52

  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Так у квітні 2025 йому це і пропонували. Тоді він був згоден, згоден, але ні.


Не уверен. Но и не нашел когда он впервые согласился по ЛБЗ. Вроде как тогда х... все хотел,включая Херсон и Запорожье, потом Трамп ввел какие-то санкции и в Анкоридже порешали что Херсон и Запорожье по ЛБЗ.


Он всегда "соглашается" на варианты, которые отстают от реального положения дел на несколько состояний назад
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 23:55

тему можно было бы и в Психологию
но масштаб последствий рустикализации коллективной психологии перешел все границы
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 00:00

  budivelnik написав:.........
80% -Харків+Херсон = 3% населення
50% Дніпро+Запоріжжя+Одеса= 5% населення
30% Київ = 10% населення
20% Вінниця = 2% населення
10% Львів+Тернопіль+Луцьк
1% Ужгород
Що виходить?
Ракетні удари роблять важким життя максимум для 30% населення України... А коли доберуться до ще 70% ? через 10 років?

Висновки самі зробите?
Во-первых, цифры не верны.
В одном только Харькове и сегодня больше миллиона, т.е. уже больше 3% от численности людей на контролируемой территории (примерно 30 млн., а, может, и меньше). Это даже без области.
Но ладно, не будем мелочиться.
Интересно другое.
Если бы эта табличка перевернулась и 80% было бы Львів+Тернопіль+Луцьк, вы бы так же рассуждали?
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 00:03

  ЛАД написав:Если бы эта табличка перевернулась и 80% было бы Львів+Тернопіль+Луцьк, вы бы так же рассуждали?


А их то за шо? (с) :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 00:09

Banderlog насчет ж/д сообщения с Запорожьем. Полез проверять в приложении и отыскал лишь Запорожье 1 и Запорожье 2. Просто Запорожье уже нет. Пролейте пожалуйста свет, если знаете, насколько удалены точки 1 и 2 от прежней станции Запорожья. Вероятно это из-за дронов укрзализныця была вынуждена немного не доезжать
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 00:12

  serg1974 написав:Banderlog насчет ж/д сообщения в Запорожье. Полез проверять в приложении и отыскал лишь Запорожье 1 и Запорожье 2. Просто Запорожье уже нет. Пролейте пожалуйста свет, если знаете, насколько удалены точки 1 и 2 от прежней станции Запорожье. Вероятно это из-за дронов укрзализныця была вынуждена немного не доезжать


Он прав по поводу Ж/Д,автобусами возят к нам.
Другой вопрос что его пугалки не работают- днепряне сидят спокойно, прорывов фронта никто не ждет, надо будет- отлезем дальше. Может сильно дальше, но не наоборот, как ему хочется :mrgreen:
