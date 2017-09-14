Росія витрачає на війну в Україні **величезні суми**, які постійно зростають з 2022 року. Ось актуальні оцінки на 2025–2026 роки (за даними SIPRI, російського бюджету, аналітиків та західних джерел):



- **2025 рік**: Офіційно на «національну оборону» — близько 13–13.5 трлн рублів (~$160–170 млрд за середнім курсом). Але реальна військова витрата (включаючи приховані статті, соціальні виплати військовим, підтримку окупованих територій, прикордонні регіони) оцінюється в **15.5 трлн рублів** (~$160 млрд), або **7.2% ВВП**. Деякі джерела (наприклад, німецька розвідка BND) оцінюють справжні витрати на оборону в 2025 році близько €250 млрд (~половина держбюджету або ~10% ВВП).

- **2026 рік**: Офіційно на оборону — близько 13 трлн рублів (~$157–170 млрд), разом з «національною безпекою» (поліція, Нацгвардія, ФСБ тощо) — близько 16.8 трлн рублів (~38% федерального бюджету). Реальні витрати, ймовірно, подібні або трохи нижчі, але бюджет побудований на війну: податки підвищують (ПДВ до 22%), соціальні та економічні програми скорочують.

- **Щотижневі витрати**: За оцінками, ~$2.7 млрд на тиждень у 2025 році. Загалом з 2022 року — сотні мільярдів доларів.



Це рекордні рівні з радянських часів — військові витрати з'їдають 35–40% бюджету, а соціалка та економіка падають.



### Чому немає краху економіки, гіперінфляції, сильної девальвації чи масового дефіциту імпорту?



Російська економіка **не в краху**, але вона **серйозно напружена**, переходить у стагнацію (зростання ВВП ~1% у 2026), і багато аналітиків кажуть: це «військова економіка», яка тримається на штучних опорах. Ось чому поки що не сталося «класичного» колапсу (як у багатьох передбачали в 2022):



1. **Рекордно високі доходи від експорту енергоносіїв (навіть під санкціями)**

Росія перенаправила нафту/газ до Китаю, Індії, Туреччини тощо з великими знижками, але обсяги великі. Паралельний імпорт + «тіньовий флот» танкерів дозволяють отримувати гроші. Це основне джерело валютних надходжень, яке фінансує бюджет.



2. **Переорієнтація економіки на війну (мобілізація ресурсів)**

Війна стимулює попит: виробництво зброї, боєприпасів, техніки, логістика — це дає робочі місця, зарплати військовим/робітникам ВПК (вищі, ніж у цивільному секторі). Економіка «розігріта» держзамовленнями, що компенсує падіння в інших секторах.



3. **Жорстка монетарна політика Центробанку**

Ключова ставка ~16% (на лютий 2026) — це стримує інфляцію. Інфляція зараз ~5.6–8% (YoY на кінець 2025 – початок 2026), прогноз на 2026 — 5–6%. Не гіперінфляція, бо ЦБ активно бореться.



4. **Курс рубля стабільний і навіть зміцнився**

На лютий 2026: ~76–77 рублів за $1 (зміцнення на 5% за місяць, на 20%+ за рік). Причини: обов'язковий продаж валютної виручки експортерами, обмеження на вивід капіталу, високі ставки, менший імпорт (через санкції та дорогі кредити). Немає масової девальвації.



5. **Паралельний імпорт + обхід санкцій**

Товари з Китаю, Туреччини, Казахстану, ОАЕ тощо йдуть через «сірі» схеми. Технології (чіпи, комплектуючі) потрапляють через треті країни. Дефіцит є (особливо високотехнологічний), але не критичний для населення — продукти, побутова техніка, авто (китайські) доступні. Високотехнологічні товари дорожчі та рідші, але економіка не зупинилася.



6. **Резерви та фіскальна дисципліна**

Фонд національного добробуту витрачається, але не вичерпаний. Бюджет дефіцитний (~1.6–2.6% ВВП), але покривається податками (підвищення ПДВ, податки на прибуток, нові збори) і запозиченнями.



Однак це **не стабільно на довго**:

- Зростання вичерпується — у 2026 очікують стагнацію або спад.

- Інфляція тисне, високі ставки душать цивільний бізнес.

- Санкції посилюються, ціни на нафту падають → менше грошей.

- Людські ресурси виснажуються (мобілізація, еміграція, втрати).

- Багато аналітиків кажуть: економіка «на межі», крах не завтра, але якщо війна триватиме 2–3 роки без змін — проблеми накопичаться (дефіцит робочої сили, технологічний відкат, соціальне напруження).



Коротко: Росія витрачає на війну **близько 7–10% ВВП** (рекордно), але економіка тримається завдяки **військово-економічній мобілізації**, перенаправленню експорту, жорсткій політиці ЦБ і обхіду санкцій. Це не «нормальна» економіка — це **військова економіка на межі**, яка поки витримує, але ціна зростає (для населення — податки, інфляція, стагнація).





Прогнози щодо того, коли у Росії **можуть закінчитися гроші** на продовження війни в Україні, різняться залежно від джерела, ціни на нафту, темпів витрат і політичних рішень. На лютий 2026 року **немає консенсусу про швидкий колапс** (типу «гроші закінчаться за 3–6 місяців»), але більшість аналітиків вважають, що **2026–2027 роки** стануть критичними для фінансової стійкості російської військової економіки. Ось ключові оцінки з актуальних джерел (IMF, Bloomberg, Reuters, Gazprombank, Atlantic Council, RUSI, The Moscow Times та інші).



### Короткий огляд поточного стану

- **Фонд національного добробуту (ФНБ / NWF)** — основна «подушка» для покриття дефіциту (ліквідні активи в валюті та золоті): на початок 2026 ≈ 4.1 трлн рублів (~$54 млрд).

- **Дефицит бюджету** на 2026: офіційно 1.6% ВВП (~3.8 трлн рублів), але реально може бути 3.5–4.4% ВВП через падіння нафтогазових доходів.

- **Військові витрати**: ~7–8% ВВП (офіційно ~13 трлн рублів на оборону + приховані статті).

- **Зростання ВВП**: IMF і Мінекономіки РФ прогнозують 0.8–1% у 2026 (стагнація або близька до рецесії).

- **Нафта**: бюджет розрахований на ~$59–60 за барель Urals, реально ~$40–45 (через санкції, знижки, падіння попиту в Індії).



### Основні прогнози вичерпання ресурсів

- **Gazprombank (січень 2026)**: ліквідні активи ФНБ можуть вичерпатися **за 1–1.3 роки** (тобто до середини–кінця 2027), якщо ціна нафти ~$40. При $30–35 — **до кінця 2026**. При $50 — до ~2.5 років.

- **RANEPA + Gaidar Institute (2025, оновлено)**: ФНБ може бути вичерпано **до 2026** при низьких цінах нафти та сильному рублі.

- **Reuters / джерела в уряді (лютий 2026)**: резерви (~4.1 трлн рублів) можуть бути вичерпані **протягом року** при поточному падінні доходів від нафти (може впасти на 18% порівняно з планом). Дефицит може зрости до 3.5–4.4% ВВП.

- **RUSI та інші (кінець 2025)**: фінансовий тиск максимальний у **2026–початку 2027** — вичерпання обладнання, резервів, перехід до «гіпербідної» війни через неможливість підтримувати поточний темп.

- **Atlantic Council, Bloomberg (2025–2026)**: війна може тривати на поточному рівні **до середини–кінця 2026**, але потім — значне уповільнення (оборонпром росте лише 4–5% замість 30%). Зеленийський прогнозував дефицит ~$100 млрд у 2026 — близький до реальних оцінок.

- **Песимістичніші оцінки** (деякі українські та західні аналітики): критичний момент **у 2026** (якщо нафта впаде нижче $40 і санкції посиляться), але не повний колапс, а скорочення витрат, інфляція, соціальне напруження.



### Чому гроші ще не закінчилися (і чому 2026–2027 — перелом)

Росія тримається завдяки:

- Підвищенню податків (ПДВ 22%, податки на прибуток, нові збори).

- Жорсткій політиці ЦБ (ставка ~16%, сильний рубль ~78–85 за $).

- Перенаправленню нафти до Китаю/Індії (навіть зі знижками).

- Внутрішньому боргу та скороченню цивільних витрат.



Але межі близькі:

- ФНБ майже вичерпано (ліквідна частина — лише ~$50–55 млрд).

- Нафтогазові доходи падають (у 2025 вже -24–34% YoY у окремі місяці).

- Економіка переходить у **стагнацію** (0.8–1% зростання), високі ставки душать цивільний сектор.

- Після 2026–2027 без змін (завершення війни або різке зростання нафти) — ймовірне скорочення військових витрат, зростання інфляції, дефіцит обладнання/людей.



**Підсумок**: Більшість серйозних прогнозів вказують на **2026–2027 роки** як період, коли Росії стане **дуже важко** підтримувати поточний рівень витрат на війну без серйозних наслідків (не обов'язково повний крах режиму, але значне уповільнення, соціальні проблеми, тиск на переговори). Точна дата залежить від ціни нафти, санкцій і політичних рішень (наприклад, чи піде Кремль на ескалацію/заморозку). Наразі (лютий 2026) гроші ще є, але «подушка» тануть швидко.





Росія продає **магістральний (трубопровідний) газ** у 2025–2026 роках переважно в Азію та частково в Європу/Туреччину. Основні покупці — **Китай**, **Туреччина** (з частковим реекспортом/транзитом до деяких країн ЄС), а також Білорусь, Вірменія, Грузія та інші сусіди. Європа (ЄС) отримує газ лише через Туреччину (TurkStream), оскільки транзит через Україну припинився з 1 січня 2025 року.



### Основні покупці та обсяги (трубопровідний газ, за даними Gazprom, CREA, Reuters, Bruegel, IEA та інших на початок 2026)



- **Китай** (газопровід «Сила Сибіру-1» / Power of Siberia):

- 2025 рік: **38,8 млрд м³** (рекорд, +24,8–25% до 2024 року). Це більше, ніж сумарно в Європу (включаючи Туреччину).

- 2026 рік: очікується зростання (план до 106 млрд м³ у перспективі, але в 2026 — ймовірно 40–45+ млрд м³, оскільки потужність перевищена вже зараз).

- Китай став найбільшим покупцем трубопровідного газу РФ (близько 42% експорту в 2025).



- **Туреччина** (TurkStream + Blue Stream):

- 2025 рік: близько **18–22 млрд м³** (зростання на 3–14% до 2024; за деякими даними ~18,1–21 млрд м³).

- 2026 рік: стабільно ~18–20 млрд м³ (єдина нитка TurkStream на Європу — ~16 млрд м³/рік, але Туреччина бере більше).

- Туреччина — другий за величиною покупець, перевершила ЄС як ринок для РФ.



- **Європа (ЄС)** через TurkStream (Угорщина, Сербія, Словаччина, Болгарія тощо):

- 2025 рік: **17–19 млрд м³** (загалом ~38–40 млрд м³ з Туреччиною, але чистий ЄС — менше).

- 2026 рік: подальше скорочення (ЄС планує повну заборону трубопровідного газу з осені 2027, LNG — з 2027). У 2025–2026 ще йде, але обсяги падають.



- **Інші** (Білорусь, Вірменія, Грузія, Центральна Азія):

- Білорусь: стабільно ~20 млрд м³/рік (контракт продовжено).

- Вірменія, Грузія: зростання (Грузія +40% у 2025).

- Загальний трубопровідний експорт РФ: ~115 млрд м³ у 2025, план ~118 млрд м³ у 2026.



### Ціни (середні експортні, за даними Мінекономрозвитку РФ, Finam, Gazprom та аналітиків)



- **Китай**:

- 2025 рік: ~**$248–250 за 1000 м³** (значно нижче, ніж на Захід — на 38% дешевше).

- 2026 рік: ймовірно подібно або трохи вище, але Китай має сильну переговорну позицію (знижки через обсяги та залежність РФ).



- **Туреччина та Європа** (через TurkStream):

- 2025 рік: ~**$350–400+ за 1000 м³** (вищі, ніж у Китай; європейські ціни в окремі місяці падали до ~$400, але контрактні вищі).

- 2026 рік: очікується зниження через глобальний ринок, але все одно вищі за азіатські.



- Загальна тенденція: ціни для Азії нижчі через довгострокові контракти та залежність РФ від Китаю. Європа/Туреччина платять більше, але обсяги падають.



### Ключові тенденції

- У 2025 році **Китай вперше став найбільшим покупцем** трубопровідного газу РФ — більше, ніж Європа + Туреччина разом.

- Європа (ЄС) активно виходить: заборона LNG з 2027, трубопровідного — з осені 2027. Залишається лише TurkStream до повної заборони.

- Росія переорієнтовується на Азію, але ціни нижчі → прибутки Газпрому падають порівняно з довоєнним рівнем.

- Загальний трубопровідний експорт стабілізувався на рівні ~115–118 млрд м³ (проти 200+ млрд до 2022).



Дані базуються на офіційних звітах Газпрому, CREA, Reuters, Bruegel, IEA станом на лютий 2026. Ціни контрактні — точні цифри конфіденційні, але оцінки близькі. Ситуація динамічна через санкції та геополітику.

