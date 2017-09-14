RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 12:14

  Бетон написав:⚡️Война не завершится и не будет приостановлена ​​ни в этом году, ни в 2027-м, — УП со ссылкой на офицеров ВСУ

Эта музыка будет вечной

Так вищим офіцерам ВСУ зашибісь: зарплата є, хабарі є, повага є, життю особливо нічого не загрожує. Продовження війни - для них супер варіант.
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:10

прозрение знизошло даже на этих...

❗️До миру ще далеко: у переговорах між РФ та Україною ще багато роботи, — Віткофф
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:24

  Xenon написав:прозрение знизошло даже на этих...

❗️До миру ще далеко: у переговорах між РФ та Україною ще багато роботи, — Віткофф

Стоп, стоп, стоп.
Ведь было ж уже
«Надо просто перестать стрелять…»
Автор крылатой фразы участвует в переговорах?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:50

  Xenon написав:прозрение знизошло даже на этих...

❗️До миру ще далеко: у переговорах між РФ та Україною ще багато роботи, — Віткофф

Ладно - на тех знизошло: оно им в принципе не особо-то и нужно. А вок когда на этих снизойдет? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:54

Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.
Чи то у нас по країні бродить вже кілька армій СЗЧ-шників, чи то бусики займаються лише "обилечиванием пасажиров" а ніякою не мобілізацією, чи то наш гарант трохи пи..ть (разів так в 10)
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:10

  _hunter написав:
  Xenon написав:прозрение знизошло даже на этих...

❗️До миру ще далеко: у переговорах між РФ та Україною ще багато роботи, — Віткофф

Ладно - на тех знизошло: оно им в принципе не особо-то и нужно. А вок когда на этих снизойдет? :roll:

на этих - т.е на путина и кацапов ?
врятле снизойдет, они точно мира не хотят. поэтому война будет ещё долго.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.

На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті.
А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих.
І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:44

  serg1974 написав:Banderlog я хотел сказать что исходя из информации в приложении Укрзализныци можно сделать вывод что в само в Запорожье поезда не идут. А что касается реплики Господаря насчет крайней точки в Днепре то это явно не так. Ведь между Днепром и Запорожьем достаточно станций. Который и могли назначить перевалочными

Serg1974 ви дражнитись? :lol: перевалочна станція поки дніпро. На решті безпечну перевалку організувати не можливо. Росія бє по поїздах. Може зараз, після того як росіянам Ілон маск відключив старлінк ситуація покращиться але я думаю що ні. Залізна дорога постійно моніториться розвіддронами. Читайте коментарі в телеграмі
https://t.me/zaborzp/120149
https://m.youtube.com/shorts/A49AvoyrMB4
https://armyinform.com.ua/2026/01/30/za ... rovshhyni/
Вам один живий форумчанин з дніпра і другий з запорізької області пише що перевалка в дніпрі а ви упорно користуєтесь умствєєнимі соображєніями... при всій повазі, для чого Вам спілкування на форумі, якщо голосам в голові ви довіряєте більше? :lol:
P/s по ситуації в запоріжжі все йде до перетворення його на фортецю бахмут.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:44

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:прозрение знизошло даже на этих...

❗️До миру ще далеко: у переговорах між РФ та Україною ще багато роботи, — Віткофф

Ладно - на тех знизошло: оно им в принципе не особо-то и нужно. А вок когда на этих снизойдет? :roll:

на этих - т.е на путина и кацапов ?

Нет, конечно: вам до них какое вообще дело? :shock:
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:54

море діяльності для офісників

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.

На одного мертвого героя 5-7 поранених і, що найгірше, ще невідомо скільки зниклих безвісті.
А дані про СЗЧ вже не даремно приховали, бо його кількість наблизилась до кількості мобілізованих.
І як би тут на форумі не заперечували "військові" то почалась тотальна боротьба із тим, щоб відібрати в солдатів, особливо нових, можливість спілкуватись з рідними і знати новини із зовнішнього світу. Замість можливості кілька годин на день поспілкуватись з дружиною, дітьми, батьками чи спустити гроші в онлайн казино зі свого смартфону, тепер бувають по тижню не на зв'язку і з лівих номерів телефонують на кілька хвилин ніби на зоні... Тепер рідні навіть не знають найпростіших речей, наприклад де служить їх рідний і де його шукати в разі чого...

і море діяльності для офісників
flyman
