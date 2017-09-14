Мне вот интересно. Статус защиты в ЕС для украинцев продлили до 4 марта 2027 года, если я не ошибаюсь. При этом на новостных сайтах пишут что какие-то официальные лица сообщили, что это вот точно-последний раз продлили и дали время для легализации по обычным поводам тем кто там уже живет и работает-типа рабочей визы,карты побыту и все такое. Это что же выходит , что скоро закроется окно в Европу? Ну война то не закончится до 4.03.2027. Я не про часто и живо тут обсуждаемые "пособия". Я про сам факт въезда и свободного пребывания.
Може почнуть фільтрувати прибульців - тим, хто заїхали у 2022 і не влаштувались на роботу та не вивчили мову, обріжуть грошову допомогу та/або пільги. А тим, хто заїхали пізніше, то відповідно - пізніше.
Banderlog написав:... Католики і баптисти но ХРИСТИЯНИ а не антихристи й ворожбити... ...
а хто ж тоді ПЦУ?..
До чого тут це? Я писав що команда трампа християни. Ти хотів сказати шо макрон християнин? Чи зеля чи єрмак?. Чи шо мені макрона не понять а ти понімаєш? То ти ловелас? Любиш француженок? вдув б бріджіт? Га?
Високопоставлений співрозмовник LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ підтвердив втрату росіянами можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink.
Він розповів, що в окупантів на фронті перестали працювати "старлінки". Це сталося після введення правил щодо реєстрації таких терміналів в Україні.
Раніше, вранці 5 лютого, радник міністра оборони й фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов написав, що "у противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа".
За словами фахівця, через блокування Starlink в окупантів "все управління військами лягло", а на багатьох відтинках було зупинено штурмові дії.
Banderlog открыл первую из тех выложенных ссылок в телегу. Вижу расписание из отправной точки Запорожье 1. Разрешите остаться при своем мнении что Запорожье 1 вряд ли тождественно Днепр (главный вокзал). Пока не могу себе представить такой финт от Зализныци как просто переименовать для прежних маршрутов Днепр в Запорожье 1.
Серж, ви вперто намагаєтесь не сприймати реальність. суттєві обмеження залізничного руху вже є в 4-х областях + лугандон, а не тільки в Запоріжжі! поки що це не повне припинення з/д сполучення, але це "поки що" трохи зибке бо ще 4 місяці тому в Краматорськ їздили потяги.
Це скоріше всього про Польщу, але закінчення допомоги відбудеться 4 березня 2026 року. Будуть заїзжати по безвізу, а далі по робочій карті побиту.