Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:48

  Xenon написав:дональдак опять забыл выпить таблетки от деменции

Я запобіг початку ядерних воєн між рф та Україною, між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном, – Трамп.
шо смущає?
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:50

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
Фронт зупинився, ситуація для армії рф катастрофічна, управління військами паралізовано, — росЗМІ

📍Підрозділи окупантів з різних частин фронту повідомляють про затишшя на передку, якого ніколи раніше не було.
📍Причина — відключення Starlink для російських військ після введення обов'язкової попередньої реєстрації. Уже кілька днів поспіль компанія Ілона Маска фактично заборонила використання свого супутникового зв'язку російською стороною, в той час як ЗСУ продовжують користуватися системою після авторизації.
📍За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління окупантів — зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних з БПЛА — було зав'язано саме на Starlink .
📍Російські засоби зв'язку не здатні ефективно працювати в умовах сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.
📍Наслідки для армії рф можуть стати катастрофічними, і фронт десь може посипатися, якщо ЗСУ підуть десь у наступ.

а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?

а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?



Чисто партнеры. Теперь вопрос, а кто русским Старлинки оплачивал???)))
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?


Та всі знали. Просто вони вже до того знахабніли що маску ніяк морозиться стало.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я думаю, там в онлайн видели терминалы и в каких они кустах установлены. Вот это лол, если честно.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:09

  Banderlog написав:
  Xenon написав:дональдак опять забыл выпить таблетки от деменции

Я запобіг початку ядерних воєн між рф та Україною, між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном, – Трамп.
шо смущає?


Наверное то, что у Украины ядерного оружия нет.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:28

а ріахтари

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав:дональдак опять забыл выпить таблетки от деменции

Я запобіг початку ядерних воєн між рф та Україною, між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном, – Трамп.
шо смущає?


Наверное то, что у Украины ядерного оружия нет.

а "обмєн ріахтарами" во благо вєчного міра
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:42

  Господар Вельзевула написав:Мне вот интересно. Статус защиты в ЕС для украинцев продлили до 4 марта 2027 года, если я не ошибаюсь. При этом на новостных сайтах пишут что какие-то официальные лица сообщили, что это вот точно-последний раз продлили и дали время для легализации по обычным поводам тем кто там уже живет и работает-типа рабочей визы,карты побыту и все такое.
Это что же выходит , что скоро закроется окно в Европу? Ну война то не закончится до 4.03.2027. Я не про часто и живо тут обсуждаемые "пособия". Я про сам факт въезда и свободного пребывания.
Придумают какой-то ещё "статус".
Но, вообще, до этого ещё далеко, видно будет.
Волне возможно, что "это вот точно-последний раз" окажется не очень точно.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:48

  Andrey2512 написав:Я думаю, там в онлайн видели терминалы и в каких они кустах установлены. Вот это лол, если честно.

Там бачили термінали ОБОХ сторін. Там бачили всю інформацію, що передавалась обома сторонами.
Ми полігон.
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:16

  Letusrock написав:Зеленський назвав число загиблих з нашої сторони 55 тис за весь час війни))
Причому минулий рік було 46тис. Тобто гине в середньому 750 чоловік на місяць.
А з другого хтось з військового керівництва говорив що мобілізація 30тис/місяць не покриває потреб, і потрібно збільшити до 60тис/місяць.
Чи то у нас по країні бродить вже кілька армій СЗЧ-шників, чи то бусики займаються лише "обилечиванием пасажиров" а ніякою не мобілізацією, чи то наш гарант трохи пи..ть (разів так в 10)
Цифра 55 тыс., вероятно, занижена, но и преувеличивать не надо.
"разів так в 10" то вже ду-у-уже шанадто.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:32

не можє сообщіть

  Banderlog написав:
  Andrey2512 написав:Я думаю, там в онлайн видели терминалы и в каких они кустах установлены. Вот это лол, если честно.

Там бачили термінали ОБОХ сторін. Там бачили всю інформацію, що передавалась обома сторонами.
Ми полігон.

оркармія не можє сообщіть о глубінє проблєми так как черєз проблєми со связью нє можєт сообщіть
flyman
1
4
