Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:25
flyman написав:
800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?
На вскидку. Общие оборонные расходы стран Евросоюза, большинство из которых являются членами НАТО, в 2024 году составили 343,2 млрд евро.
Общие расходы всех европейских членов НАТО (включая страны вне ЕС, такие как Великобритания, Норвегия и Турция) в 2024 году оцениваются примерно в 454 млрд долларов (~420 млрд евро).
С тендециями увеличения.
Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 06 лют, 2026 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:34
flyman написав:
800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?
цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає
alex_dvornichenko написав:
Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:11
fox767676 написав:
якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
тоді треба тримати кордон на замку...
А то буде "Милорд, люди покидают нас! (С) STRONGHOLD"
Профіль
1
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:13
fox767676 написав: flyman написав:
800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?
цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає
alex_dvornichenko написав:
Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
але хто їх буде там годувати?
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:16
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
тоді треба тримати кордон на замку...
по-перше, паррадайз-лоск з Європи теж потроху спадає , то вже не пуп світу
по-друге, куди бігти людям 40+ (а нечислена молодь яка була вже виїхала) з деградованими проф.навичками, без знання мов і з непопулярним громадянством?
по-третє, будуть тримати. може трохи послабшать правила після миру
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:18
flyman написав:
але хто їх буде там годувати?
геополітичні гравці
спочатку європа, як каже дворніченко, потім туреччина, а потім і...
ти що забув історію кріпако-козацтва 17-18 ст.?
07:42
В ЄС знайшли стратегічного партнера для допомоги Україні після війни, - Politico (УНІАН) + 5 схожих
09:53
ЄС розглядає Туреччину як потенційного миротворця для України — Politico (ElitExpert)
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:23
fox767676 написав: flyman написав:
800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?
цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає
alex_dvornichenko написав:
Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать.
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:38
fox767676 написав: alex_dvornichenko написав:
Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать
ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують"
Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800к будут только за.
Профіль
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:42
alex_dvornichenko написав: fox767676 написав: alex_dvornichenko написав:
Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать
ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують"
Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800к будут только за.
Вот читаю я ваш спор - и прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
2
