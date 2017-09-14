RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16682166831668416685>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:05

  fler написав:
  _hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...

Та ні, не всі

Так же считаете, что никто не поедет? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:07

  fler написав:
  Banderlog написав: кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.

Не факт. Наверху з'явився обережний оптимізм щодо закінчення війни у цьому році.

Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4601
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:25

  Banderlog написав:Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?


Более того.
Ткач выложил расследование,согласно которого ермак ездит по Киеву с охраной и встречается с членами переговорной группы, которые "не помнят о чем они с ним говорили"..
Выложили это сегодня, после того как переговоры опять прошли ниочем..
Трамп просто на тарелочке показывает украинцам кто, как и куда их имеет, но проблема в том что они не против, судя по всему.
Уже и показал-вот миндич.
Миндич украл деньги для защиты энергетики и делился с москвой.
А вот ракеты- они разбили энергетику, и вы сидите в холоде и тьме из-за этого.
Народ- ок, ми назламни, потужни, будем спать в палатке и ходить в сортиры на улице.
Ну по согласию выходит. Что тут скажешь.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:39

  Господар Вельзевула написав:
  fler написав:
  _hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...

Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару. :wink:


Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.

Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:41

  fler написав:
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.


То есть против людей, которые выехали, платят за жилье, за аренду бизнеса и налоги вы ничего не имеете против?
Ок, неплохое мировоззрение.
Главное что вы оставляете за людьми право выбора.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:21

  fler написав:
  Господар Вельзевула написав:
  fler написав:[
Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару. :wink:


Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.

Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.

Нема коли вчити мову. Треба чергувати на форумі над кнопкою «скарга».
Життя присвятив великій справі. 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:36

WTF пятихатка

  Hotab написав:Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?

почитай хвильовий аналіз, покищо ідем пятихаткою
5l
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:46

  fler написав:
  Господар Вельзевула написав:Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.

Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.

Ви йому свічку тримали? А якщо вивчив і працює?
Water
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:49

  Water написав:
  fler написав:
  Господар Вельзевула написав:Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.

Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.

Ви йому свічку тримали? А якщо вивчив і працює?

А якщо ні ? Він же на цьому форумі постійно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13283
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16682166831668416685>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 202895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 405410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1116598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.