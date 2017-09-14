Banderlog написав:Верху мир не порібний. Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?
Более того. Ткач выложил расследование,согласно которого ермак ездит по Киеву с охраной и встречается с членами переговорной группы, которые "не помнят о чем они с ним говорили".. Выложили это сегодня, после того как переговоры опять прошли ниочем.. Трамп просто на тарелочке показывает украинцам кто, как и куда их имеет, но проблема в том что они не против, судя по всему. Уже и показал-вот миндич. Миндич украл деньги для защиты энергетики и делился с москвой. А вот ракеты- они разбили энергетику, и вы сидите в холоде и тьме из-за этого. Народ- ок, ми назламни, потужни, будем спать в палатке и ходить в сортиры на улице. Ну по согласию выходит. Что тут скажешь.
Доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв запропонував ввести спеціальний тариф на продаж електроенергії з накопичувачів на кшталт Ecoflow і Bluetti назад у мережу. Він підкреслює, що станом на зараз українці мають удома накопичувачів «до 1,6 ГВт години з видачею на 3–4 години. А це як майже Хмельницька АЕС». https://www.mexc.com/uk-UA/news/643527
Пожизненное заключение получили бывший президент непризнанной НКР Араик Арутюнян, бывший глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, военный командир Левон Мнацаканян и заместитель командира Давид Манукян.
Улыбнула "милость" суда:
Бывшие президенты непризнанной НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также еще один задержанный, Мадат Бабаян были освобождены от пожизненного заключения в связи с тем, что им более 65 лет. Гукасян и Саакян получили по 20 лет лишения свободы. Бабаян получил 19 лет
а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен.
andrijk777 написав:2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.
а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити. А потім міфічні фламінги перебили тему
фламінго - крилата ракета а не балістична Для фламінго дивись п.1 а не 2. "щось зробили" = майже нічого не зробили. Це так само як будувати авіаносець. І сказати: "Авіаносець вже майже є, ми вже успішно розробили концепцію злітної палуби".
черговий приклад обізнаності псевдоексперта - в України є не концепція, а повні креслення авіаносців, з чого й почалася власна програма в Китаї. але авіаносці - це іграшки багатих країн, жодна середня країна їх немає... Раша до речі на поточний момент вже теж не зможе побудувати...