Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:25

Banderlog написав: Верху мир не порібний.

Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні? Верху мир не порібний.Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?

Более того.Ткач выложил расследование,согласно которого ермак ездит по Киеву с охраной и встречается с членами переговорной группы, которые "не помнят о чем они с ним говорили"..Выложили это сегодня, после того как переговоры опять прошли ниочем..Трамп просто на тарелочке показывает украинцам кто, как и куда их имеет, но проблема в том что они не против, судя по всему.Уже и показал-вот миндич.Миндич украл деньги для защиты энергетики и делился с москвой.А вот ракеты- они разбили энергетику, и вы сидите в холоде и тьме из-за этого.Народ- ок, ми назламни, потужни, будем спать в палатке и ходить в сортиры на улице.Ну по согласию выходит. Что тут скажешь.